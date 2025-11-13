Vòi rồng cao trăm mét xuất hiện trên biển ở Cà Mau, vì sao có hiện tượng này?

HHTO - Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện gần cửa biển Cái Đôi Vàm (Cà Mau) vào chiều 13/11. Vì sao lại có hiện tượng này và hiện tượng này dự báo điều gì?

Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển ở Cà Mau

Chiều 13/11, lãnh đạo UBND xã Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau) xác nhận với báo chí, có hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Cà Mau.

Vòi rồng xuất hiện vào khoảng 14h với xoáy nước hình dạng trông như cây nấm khổng lồ. Nhiều người dân ở đất liền chứng kiến đã ghi lại hình ảnh và đăng trên mạng xã hội.

Một số hộ dân sống tại cửa biển Cái Đôi Vàm cho biết đây là lần đầu tiên họ tận mắt thấy vòi rồng hút nước. Thời điểm xuất hiện vòi rồng, trời có nhiều mây đen nhưng không có mưa.

Vòi rồng xuất hiện ngoài khơi, kéo dài khoảng 10 phút rồi tan. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại do sự xuất hiện của hiện tượng này.

Vòi rồng ở khu vực biển Cà Mau chiều 13/11. (Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội)

Vòi rồng là gì, được hình thành như thế nào?

Vòi rồng hay còn gọi là lốc xoáy là tên gọi dùng để chỉ một hiện tượng gió xoáy tuy mạnh nhưng có phạm vi đường kính nhỏ, hút từ bề mặt mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình cái phễu, có kèm theo sấm sét.

Vì vòi rồng có hình dáng kỳ lạ tương tự như cái vòi từ trên trời thò xuống nên được người dân đặt là "vòi rồng". Vòi rồng thường phát triển từ một cơn dông, từ một cơn bão hoặc từ một dải gió giật mạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, xoáy khí xuất hiện khi một khối không khí nóng và ẩm xung đột với khối không khí lạnh và khô bên trên. Tuy nhiên, nếu như xoáy khí có áp suất trung tâm thấp đồng nghĩa với vật chất trong tâm xoáy loãng khiến cho không khí nóng ẩm bị hút lên trên và hình thành nên vòi xoáy có chuyển động mạnh mẽ, từ đó tạo nên vòi rồng.

Vòi rồng trên đường di chuyển nó có thể cuốn theo (rồi ném xuống ở một khoảng cách xa sau đó) hoặc phá huỷ mọi thứ, kể cả những nhà gạch xây không kiên cố, nên nó cũng là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm.