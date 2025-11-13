Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người tham gia giao thông sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt không?

LINH LÊ

HHTO - Nhiều người tham gia giao thông thường tranh thủ kiểm tra tin nhắn, nghe điện thoại hoặc lướt mạng khi dừng chờ đèn đỏ. Tuy nhiên, liệu hành vi này có bị xử phạt?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe di chuyển trên đường sẽ bị xử phạt cụ thể như sau:

- Đối với ô tô: Phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng nếu “dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi đang điều khiển xe di chuyển”.

- Đối với xe máy: Phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng cho cùng hành vi.

- Đối với xe đạp, xe thô sơ: Phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Điểm đáng chú ý là các văn bản pháp luật hiện hành chỉ đề cập đến hành vi sử dụng điện thoại khi phương tiện đang di chuyển, chứ không quy định rõ trường hợp dừng chờ đèn đỏ.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), người lái xe khi dừng hẳn tại vạch chờ đèn đỏ không được xem là đang điều khiển phương tiện di chuyển, vì vậy hành vi sử dụng điện thoại tại thời điểm này chưa bị xử phạt theo Nghị định 168.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo: việc dùng điện thoại trong lúc chờ đèn đỏ tiềm ẩn nguy cơ mất tập trung, có thể khiến người lái khởi hành chậm, gây ùn tắc hoặc va chạm khi đèn chuyển xanh.

Về nguyên tắc, chỉ khi xe đang di chuyển thì mới bị coi là "đang điều khiển phương tiện" để xử phạt. Nhưng trong thực tế, hành vi sử dụng điện thoại tại đèn đỏ vẫn gây mất an toàn, nên người dân nên hạn chế.

Như vậy, từ năm 2025, người điều khiển xe sử dụng điện thoại khi đang di chuyển sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 168/2024, nhưng nếu xe đã dừng hẳn chờ đèn đỏ thì chưa bị coi là vi phạm.

Tuy nhiên, giới chuyên gia và lực lượng CSGT đều khuyến nghị người tham gia giao thông không nên sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, dù trong bất kỳ tình huống tạm dừng nào, để đảm bảo an toàn cho chính mình và người khác.

