Vụ cô gái tố khách sạn "bùng" phòng dù đã trả đủ tiền: Công an phát hiện nhiều sai phạm

HHTO - Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) đã mời chủ cơ sở Royal Hostel và người có liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc.

Trước đó ngày 10/11/2025, Công an phường Ô Chợ Dừa nhận được thông tin phản ánh về việc Khách sạn Royal Hostel, số 19 Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội “bùng” phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Ô Chợ Dừa đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến sáng ngày 11/11/2025, Công an phường đã mời chủ cơ sở và người có liên quan đến Công an phường Ô Chợ Dừa để làm rõ sự việc. Tại Công an phường, bà N.T.Q.H - chủ cơ sở Royal Hostel và anh T. T.A - người trông coi tại khách sạn cho biết:

Cơ sở Royal Hostel mở ra với mục đích cho thuê căn hộ; lúc vắng khách, cơ sở mới vận dụng cho khách thuê ngắn hạn. Cơ sở có nhận đặt phòng của 1 khách tên là N.Y.Q qua ứng dụng Agoda, tuy nhiên ngày 7/11 khách không đến nhận phòng.

Đến khoảng 2h sáng ngày 9/11/2025, khách đến nhận phòng thì được anh T.A - người trông nhà ban đêm cho biết cơ sở đã hết phòng, không bố trí được phòng khác cho khách, dẫn đến người thuê phòng bức xúc, quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Những người có liên quan đến vụ việc gây ồn ào.

Sau khi sự việc trên xảy ra, bà H. đã liên hệ với khách để xin lỗi và xin hoàn lại tiền. Ngoài ra, bà H. đã liên hệ bộ phận quản trị ứng dụng Agoda để nhờ hỗ trợ hoàn tiền cho khách và khách hàng đã đồng ý xoá bài trên TikTok.

Công an phường Ô Chợ Dừa đã tổ chức kiểm tra hành chính đối với cơ sở Royal Hostel, ghi nhận các tồn tại, vi phạm sau:

- Cơ sở đã không thực hiện đúng các quy định về thông báo lưu trú vi phạm điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ;

- Hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự vi phạm điểm a Khoản 4 Điều 12 Nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ;

- Không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng theo điểm a Khoản 1 Điều 22 Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ.

Công an phường Ô Chợ Dừa tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính để xử lý các vi phạm trên của cơ sở theo quy định của pháp luật.