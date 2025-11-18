Parasocial là từ của năm 2025, có ý nghĩa gì mà liên quan trực tiếp tới giới trẻ?

HHTO - Từ của năm 2025 đã vừa được Từ điển Cambridge (Anh) bình chọn. Đó là "para-social". Có thể hiểu là một loại hành vi đang khá phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ toàn cầu.

"Parasocial” vừa được Từ điển Cambridge (Anh) bình chọn là Từ khóa của năm 2025. Từ này diễn tả một loại hành vi đang khá phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ toàn cầu. Ví dụ như bạn có thấy mình gắn bó sâu sắc với nữ ca sĩ Taylor Swift, nam ca sĩ G-Dragon ngay cả khi chưa từng gặp họ ngoài đời.

Taylor Swift được lấy làm ví dụ cho từ "Parasocial".

Ví dụ: Some fans feel a deep parasocial bond with G-Dragon because his music and personality make them feel personally connected, even though they have never met him.

(Tạm dịch: Một số người hâm mộ cảm thấy có một sự gắn kết một chiều sâu sắc với G-Dragon vì âm nhạc và tính cách của anh khiến họ cảm giác như có sự kết nối cá nhân, dù họ chưa từng gặp anh ngoài đời).

Cụ thể là thuật ngữ này mô tả mối liên kết một chiều mà nhiều người có với những người nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng hay thậm chí với các chatbot trí tuệ nhân tạo (A.I) dù chưa từng gặp ngoài đời.

Thực chất, khái niệm này đã xuất hiện từ năm 1956, khi các nhà xã hội học mô tả hiện tượng khán giả xem người dẫn chương trình như bạn bè thân thiết. Bước sang thời đại của A.I, mạng xã hội và nội dung trực tuyến 24/7, hiện tượng này đã mạnh lên hơn bao giờ hết. Giữa kỷ nguyên mà con người thường xuyên tiếp cận các thần tượng, những streamer hay công cụ A.I, từ “Parasocial” trở thành một dấu ấn ngôn ngữ mang tính thời sự sâu sắc.

“Parasocial” trở nên phổ biến trong thời đại của AI, mạng xã hội và nội dung trực tuyến 24/7. (Ảnh: Republicworld)

Ngoài việc công bố Từ khóa của năm 2025, Từ điển Cambridge cũng đã bổ sung hơn 6.000 từ và nghĩa mới, trong đó có các thuật ngữ lan truyền trên mạng và đặc biệt đã trở thành ngôn ngữ trò chuyện của các em nhỏ như "skibidi", "delulu"... Từ "slop" cũng được cập nhật nghĩa để chỉ nội dung A.I kém chất lượng tràn lan trên Internet.