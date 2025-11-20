Khi gửi tiền cũng là gửi niềm tin: Hành trình 'để hạnh phúc nhân ba' của Vietcombank

Vietcombank tiếp tục lan tỏa tinh thần tiết kiệm tích cực thông qua chương trình “ĐỂ HẠNH PHÚC NHÂN BA”, mang đến ba tầng giá trị: An tâm sinh lời, cơ hội trúng thưởng lớn và gắn bó lâu dài thông qua hệ thống điểm Loyalty.

Hành trình tiết kiệm - hành trình gửi gắm niềm tin

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, gửi tiết kiệm không chỉ là lựa chọn tài chính an toàn mà còn là cách mỗi người xây dựng nền tảng an tâm cho tương lai. Với Vietcombank, mỗi khoản gửi còn là một bước khởi đầu để ngân hàng đồng hành cùng khách hàng bằng những giá trị thiết thực và cảm xúc tích cực.

Tiếp nối chiến dịch “Để đồng tiền lên tiếng”, Vietcombank triển khai hành trình mới “ĐỂ HẠNH PHÚC NHÂN BA” với mong muốn biến mỗi khoản gửi thành cơ hội nhân lên niềm vui: sinh lời bền vững, trúng thưởng lớn và nhận quyền lợi dành riêng cho khách hàng trung thành.

Ba lớp giá trị trong một hành động gửi tiền

Hạnh phúc An tâm - Sinh lời bền vững

Gửi tiết kiệm tại Vietcombank đồng nghĩa với việc lựa chọn một điểm tựa tài chính vững chắc. Uy tín thương hiệu nhiều năm liền thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu cả nước mang đến cảm giác an tâm cho mọi khách hàng.

Hạnh phúc Trúng thưởng - Cơ hội chạm tới giải thưởng 1 tỷ đồng

Thông qua chương trình quay số, khách hàng được cấp mã dự thưởng cho mỗi khoản gửi tiết kiệm đủ điều kiện. Ở đợt quay số đầu tiên, Vietcombank đã trao:

• 01 Giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng

• 10 Giải Nhất trị giá 100 triệu đồng

• 20 Giải Nhì trị giá 50 triệu đồng

Tổng cộng 31 khách hàng đã may mắn nhận thưởng với tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng.

Hạnh phúc gắn bó - Tích điểm Loyalty, đổi quà dễ dàng

Song song với chương trình quay số, khách hàng gửi tiết kiệm còn được tặng điểm VCB Loyalty, có thể quy đổi trực tiếp trên VCB Digibank để nhận các ưu đãi mua sắm, ẩm thực, nạp điện thoại hoặc đặc quyền dành riêng cho hội viên.

Hàng nghìn món quà đã được khách hàng quy đổi trong giai đoạn đầu, cho thấy sức hút và sự thiết thực của hệ thống điểm dành cho khách hàng thân thiết VCB Loyalty.

31 khách hàng trúng thưởng: minh chứng cho niềm tin và sự lan tỏa

Những khoảnh khắc khách hàng nhận giải thưởng, những nụ cười tại lễ trao giải và hàng trăm lời chúc mừng được gửi qua ứng dụng VCB Digibank chính là sự ghi nhận rõ rệt nhất cho giá trị mà chương trình mang lại.

Đây không chỉ là “trúng thưởng”, mà còn là sự lan tỏa niềm tin vào một ngân hàng luôn thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

Hành trình tiếp nối - Hạnh phúc được nhân lên từ tháng 11/2025

Bước sang đợt ưu đãi tiếp theo (từ 17/11/2025 đến 16/01/2026), Vietcombank tiếp tục triển khai chương trình quay số với tổng giá trị giải thưởng lên tới 4,4 tỷ đồng gồm 101 giải thưởng, trong đó có giải Đặc biệt 1 tỷ đồng.

• 01 Giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng

• 10 Giải Nhất trị giá 100 triệu đồng/giải

• 20 Giải Nhì trị giá 50 triệu đồng/giải

• 70 Giải Ba trị giá 20 triệu đồng/giải

Song song, chương trình tặng điểm VCB Loyalty tiếp tục được áp dụng từ 12/11/2025 đến 31/12/2025 cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 và 13 tháng.

“Một hành động gửi - Ba lần hạnh phúc”

Trong thời điểm cuối năm, mùa của sự sẻ chia và kỳ vọng, chương trình “ĐỂ HẠNH PHÚC NHÂN BA” mang đến một thông điệp giản dị nhưng ý nghĩa:

Gửi tiết kiệm không chỉ giúp bạn an tâm về tài chính mà còn mang đến niềm vui bất ngờ và sự gắn bó lâu dài.

Với triết lý “khách hàng là trung tâm”, Vietcombank hướng tới việc mang lại những giá trị vượt khỏi khuôn khổ tài chính, trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong từng hành trình của khách hàng.