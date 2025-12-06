Thảm đỏ Đêm hội Gào thét 2025: Điền Hi Vi là chị đại da beo, Dương Mịch diện "đồ cổ"

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lin
HHTO - Ảnh được phòng làm việc/ studio đồng loạt tung ra trước "giờ G" Đêm hội Gào thét 2025 khiến cõi mạng náo động bởi bữa tiệc nhan sắc. Hơn 100 ngôi sao tham dự, đâu là những cái tên "đủ wow" khi chính thức lộ diện tại thảm đỏ?

Đến hẹn lại lên, Đêm hội Gào thét của iQIYI chính thức diễn ra. Năm nay, nhiều ngôi sao đi thảm đỏ 2 lần - cá nhân và theo cặp/ đoàn phim (phim vừa phát sóng hoặc đang quay, sắp chiếu).

vuong-o-nhien-2.jpg﻿
vuong-so-nhien-2.jpg﻿
vuong-so-nhien-1.jpg﻿
"Master wink" (cao thủ nháy mắt) là biệt danh fan "gọi iu" cô, bắt nguồn từ kiểu tạo dáng đặc trưng.

Vương Sở Nhiên đi cặp với Thừa Lỗi. Cả hai hợp tác trong bộ cổ trang Còn Ra Thể Thống Gì Nữa (dự kiến chiếu năm sau). Ảnh từ studio là quý cô ngọc ngà thì thảm đỏ là mỹ nhân cao sang, thỉnh thoảng "cười sảng". Vương Sở Nhiên đang "làm đỏm" thì ngượng ngùng vì "chạm mắt" với Thừa Lỗi, sơ hở là "nháy mắt" thả thính máy quay.

Clip bước vào thảm đỏ của Vương Sở Nhiên khiến cộng đồng fan muốn "gào thét". Chiếc váy với phần xẻ tà khoe trọn đôi chân dài 10 điểm của nữ diễn viên.
bach-loc.jpg
bach-loc-2.jpg

Bạch Lộc xuất hiện trong chiếc đầm lệch vai của Rami Al Ali thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2025, đeo trang sức De Beers. Loạt ảnh chưa chỉnh sửa của Bạch Lộc do nhiếp ảnh/ phóng viên đăng tải cũng được khen nức nở vì đẹp quý phái, sắc sảo.

ly-nhat-dong.jpg
nhat-dong-2.jpg
ly-nhat-dong-2.jpg

Lý Nhất Đồng thanh lịch trong ảnh riêng bao nhiêu thì hình chụp chung với Lưu Vũ Ninh khiến fan nảy ra "1001 tiểu thuyết mạng" bấy nhiêu. Cnet đang gọi khung hình chung của cặp đôi Thư Quyển Nhất Mộng là "vợ chồng giang hồ/ thế giới ngầm", "cô vợ nhỏ" của "đại ca" không nhịn được cười khi "chồng tạo nét". Bên cạnh đó, Lý Nhất Đồng cũng check-in trước tiệc chính với Lý Hiện. Cả hai đóng chính trong bộ phim Trường Phong Khởi - đóng máy hồi tháng 8.

dien-hi-vi.jpg
din-hi-vi.jpg
hi-vi-1.jpg

Điền Hi Vi hóa "chị đại da beo" trong loạt ảnh hé lộ tạo hình trước "giờ G". Cô "cân đẹp" thiết kế khó nhằn của Ronald van der Kemp, nằm trong bộ sưu tập may đo cao cấp Xuân - Hè 2020, kết hợp cùng trang sức Pomellato. Việc đổi kiểu tóc từ xõa dài, uốn xù thành búi cao để mái của đội stylist được khen ngợi vì giúp cô gọn gàng hơn trên thảm đỏ.

﻿tong-to-nhi.jpg
tong-to-nhi-223.jpg﻿

Tống Tổ Nhi hóa công chúa tông hồng trong chiếc váy của M Essential thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2025/26. Chiếc váy không quá tôn dáng nhưng an toàn, phù hợp với khí chất của cô.

﻿﻿lam-duan-2.jpg
lam-duan.jpg
lam-duan-12.jpg﻿

Lâm Duẫn gây ấn tượng mạnh với bộ ảnh bí ẩn, quyến rũ nhưng khi xuất hiện tại thảm đỏ, cô mang đến cảm giác dễ mến, yêu kiều. Chiếc váy cô mặc là thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của nhà thiết kế gốc Việt - Bach Mai. Phần thắt giữa chân váy gần đầu gối khiến một số Cnet ái ngại sẽ "dìm dáng". Tuy nhiên, phiên bản thực tế đã được Lâm Duẫn "xử đẹp".

005mvz5zgy1i818wmsl1cj32gy3pcqv6.jpg
ngai-me-1.jpg
tham-vu-khiet-1.jpg
huong-ham-chi.jpg
Dàn "em xinh" Từ Nhược Hàm, Thẩm Vũ Khiết, Ngải Mễ, Hướng Hàm Chi hóa tiểu thư ngọt ngào.
chuong-nhuoc-nam-1.jpg
chuong-nhuoc-nam.jpg

Xuất hiện trong chiếc váy cưới từ bộ sưu tập mới nhất - Xuân Hè 2026 của Saiid Kobeisy, Chương Nhược Nam được khen xinh đẹp như tiên hoa. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng tạo hình này trông "hơi sến". Kiểu tóc xinh khi chụp cận nhưng nhìn tổng thể hơi mất cân đối do làm phần đầu của Chương Nhược Nam lớn hơn.

manh-tu-nghia-1.jpg
manh-tu-nghia-2.jpg
Mạnh Tử Nghĩa là một trong nhiều mĩ nhân tại Đêm hội Gào thét 2025 chọn kiểu tóc búi cao. Cô xuất hiện trong thiết kế của Julien Fournié.
trieu-kim-mach.jpg
trieu-kim-mach-1.jpg
Không phải trang phục sự kiện có phong độ thất thường, look chụp cận của Triệu Kim Mạch mới là điều dân mạng ngóng trông bởi đường nét đâu ra đấy của cô.
duong-mich-1.jpg
duong-mich-2.jpg
screenshot-2025-12-06-180655.png
Dương Mịch đi thảm đỏ cùng đoàn phim "Sinh Vạn Vật", tiếp tục là nhân tố "áp trục" (đi cuối - khách mời có thứ bậc quan trọng nhất).

Có lẽ rút kinh nghiệm từ Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2025, Dương Mịch lựa chọn một thiết kế nhẹ nhàng hơn (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) so với bộ cánh trước. Cô mặc chiếc đầm vàng có vạt dài có độ bay, nằm trong bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2025 của Zuhair Murad. Điểm đáng chú ý chứng minh đẳng cấp đỉnh lưu là toàn bộ trang sức cô sử dụng thuộc dòng "đồ cổ". Từ trâm cài Van Cleef đến vòng tay Cartier, khuyên tai Chaumet đều lấy từ bộ sưu tập của thế kỉ trước.

cover-1.jpg
Lin
#Thảm đỏ Đêm hội Gào thét #Đêm hội Gào thét iqiyi #Đêm hội Gào thét iqiyi 2025 #thảm đỏ Đêm hội Gào thét 2025 #Điền Hi Vi #Vương Sở Nhiên #Dương Mịch #Tống Tổ Nhi #Đêm hội gào thét #Bạch Lộc #Chương Nhược Nam #Mạnh Tử Nghĩa #Triệu Kim Mạch

