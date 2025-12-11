Chàng trai có vẻ ngoài bụi bặm làm nên điều bất ngờ ở cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025

HHTO - Thật khó tin là một chàng trai có vẻ ngoài bụi bặm cùng đam mê nhạc Rock lại giành được giải thưởng rất đặc biệt ở cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025”.

Vòng chung kết cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2025 vừa khép lại với rất nhiều kết quả thú vị như con trai ca sĩ Trọng Tấn giành giải nhì, còn Nguyễn Hoàng Duy - chàng trai có vẻ ngoài xù xì gai góc lại là “Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất”. Ngay chính Hoàng Duy cũng bất ngờ khi nghe tên mình được MC xướng lên, vì anh biết phong cách Rock mình theo đuổi vốn “kén” người nghe.

Trong 15 thí sinh lọt vào đêm chung kết Tiếng Hát Hà Nội 2025, Hoàng Duy mang phong cách khác biệt, đậm chất một Rocker. Ăn mặc bụi bặm cùng với mái tóc dài quá vai kèm theo lối trình diễn nhiệt huyết, Duy đã chọn thể hiện bài hát Tuyết Trắng Và Đỗ Quyên Đỏ.

Ở phần thi hát một ca khúc về Hà Nội, Duy lại lột xác khi mặc áo dài và trình diễn Bài Ca Sông Hồng của cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập. Sau mỗi màn lắc đầu để cho mái tóc tung bay theo điệu nhạc, Nguyễn Hoàng Duy lại nhận được sự vỗ tay tán thưởng từ khán giả trong nhà hát. Giải thưởng Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất đã chứng tỏ phong cách trình diễn của Duy chính là điểm nhấn giúp chàng ca sĩ trở nên khác biệt.

Hoàng Duy nghe nhạc Rock từ khi học THPT, bắt đầu theo đuổi đam mê bằng việc đi hát ở các quán cà phê. Sau đó, Duy chọn thi vào khoa Âm nhạc ứng dụng của Đại học Thăng Long để thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ. Lần đầu tham gia một cuộc thi lớn, Duy không giấu được hồi hộp và rất vui với kết quả mình đạt được, dù có chút tiếc nuối khi có thể làm tốt hơn nữa. Giải thưởng giúp Duy giải tỏa được nhiều áp lực, thêm tự tin rằng con đường nhạc Rock vẫn có chỗ đứng, vẫn được khán giả yêu thích.