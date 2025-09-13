Harry Potter bản mới: Diễn viên được ngóng đợi đóng Voldemort nhất đã phủ nhận

HHTO - Cho đến hiện tại, Voldemort là vai diễn duy nhất được Max (HBO) công bố đã tìm được diễn viên phù hợp nhưng sẽ giữ bí mật danh tính cho đến tận khi phim ra mắt. Mới đây, người được các fan ngóng đợi thủ vai Chúa tể Hắc ám nhất trong danh sách diễn viên tin đồn đã lên tiếng phủ nhận.

Bản phim truyền hình Harry Potter của Max (HBO) đang dần hoàn thiện dàn diễn viên của mình, với nhiều vai diễn từ lớn đến nhỏ đã được công bố. Có thể kể đến như: Dominic McLaughlin vai Harry Potter, Alastair Stout vai Ron Weasley, Arabella Staton vai Hermione Granger, John Lithgow vai Hiệu trưởng Albus Dumbledore, Janet McTeer vai Giáo sư McGonagall, Paapa Essiedu vai Giáo sư Snape, Lox Pratt vai Draco Malfoy…

Chúa tể Hắc ám Voldemort trong Harry Potter bản cũ.

Trong đó, vai diễn duy nhất được Max công bố đã tìm thấy diễn viên phù hợp nhưng quyết định sẽ giữ bí mật danh tính đến tận lúc phim phát sóng để gây bất ngờ là Chúa tể Hắc ám Voldemort. Từ trước đó, các fan đã xôn xao lên danh sách các diễn viên mà họ mong muốn sẽ đảm nhận nhân vật phản diện quan trọng nhất Harry Potter như: “Loki” Tom Hiddleston, “Doctor Strange” Benedict Cumberbatch, “Vision” Paul Bettany, Mark Strong (Kingsman: The Golden Circle)...

Owen Cooper được cho là sẽ đóng thời niên thiếu của Voldemort.

Ngoài ra, cũng có một danh sách các diễn viên tin đồn được cho là có khả năng cao đảm nhận vai Kẻ-Chớ-Gọi-Tên-Ra trong Harry Potter bản truyền hình. Diễn viên nhí Owen Cooper được cho rằng sẽ đảm nhận vai Voldemort thời trẻ - thời mà Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy vẫn còn mang cái tên Tom Riddle. Với diễn xuất tinh tế mà "lạnh gáy" trong Adolescence (Biến Cố Tuổi Thành Niên), Owen Cooper được tin tưởng sẽ “ăn sạch và không để lại vụn” thời niên thiếu của Chúa tể Hắc ám.

Nicholas Hoult trong Superman (2025).

Đối với giai đoạn Voldemort trưởng thành, trong danh sách diễn viên tin đồn có Nicholas Hoult. Các fan được biết rằng Nicholas Hoult đã từng thử vai cho một số vai diễn trong các phim Harry Potter bản cũ, bao gồm cả nhân vật chính, nhưng khi ấy anh đã không trúng tuyển. Và có lẽ đây chính là giai đoạn thích hợp để “phục thù”, bằng cách trở thành Voldemort trong bản phim mới.

Trước đây, Nicholas Hoult thường được biết đến với các vai chính diện, nhưng diễn xuất của anh ngày càng tinh tế và đa dạng, cho thấy khả năng biến hóa trên màn ảnh là không có giới hạn. Sau khi vào vai Lex Luthor xuất sắc trong Superman (2025) của James Gunn, Nicholas Hoult chứng minh anh có thể là một nhân vật phản diện thú vị và hấp dẫn.

Matt Smith trong House of The Dragon.

Trong danh sách dàn diễn viên tin đồn thủ vai Voldemort, Matt Smith cũng là một cái tên sáng giá khác. Anh là gương mặt quen thuộc với các khán giả những loạt phim bom tấn kinh phí lớn như House of The Dragon, cũng như không còn xa lạ với những vai phản diện. Matt Smith có thể mang đến làn gió mới cho nhân vật Voldemort của Harry Potter.

Cillian Murphy giành tượng vàng Oscar 2023.

Người được khán giả yêu thích cũng như ngóng đợi nhất sẽ vào vai Voldemort trong danh sách diễn viên tin đồn là Cillian Murphy - người chiến thắng tượng vàng Oscar 2023 ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất với màn thể hiện trong Oppenheimer.

Trong suốt nhiều thập kỷ, Cillian Murphy đã xây dựng một sự nghiệp đa dạng, phong phú và hoàn toàn khó đoán định. Khả năng diễn xuất của Cillian Murphy được tin tưởng có khả năng đảm đương hầu như mọi vai diễn được giao, dù khó đến đâu. Anh có thể đưa nhân vật Voldemort lên một tầm cao mới.

Matt Smith.

Tuy nhiên, trong bốn ứng cử viên sáng giá, đã có hai người lên tiếng phủ nhận. Matt Smith đã thẳng thắn tuyên bố rằng anh sẽ không vào vai Chúa tể Hắc ám Voldemort trong Harry Potter bản truyền hình. Đồng thời, anh cũng dành lời khen ngợi cho nam diễn viên Ralph Fiennes - người thủ vai Voldemort trong Harry Potter bản cũ: “Liệu có ai có thể diễn vai đó sau Ralph không? Anh ấy quá giỏi. Theo giả thuyết, ai mà biết được, nhưng tôi nghĩ việc nối gót huyền thoại Ralph Fiennes là một thử thách rất, rất khó khăn. Chúc may mắn cho bất kỳ ai, nhưng chắc chắn không phải là tôi”.

Mới đây, khi tham gia podcast Happy Sad Confused, Cillian Murphy cũng đã lên tiếng bác bỏ chuyện mình sẽ đóng Voldemort trong Harry Potter bản truyền hình. Cillian Murphy cho biết anh chỉ biết về các tin đồn đóng Voldemort khi các con cho anh xem các tin trên MXH. Cũng như Matt Smith, Cillian Murphy dành lời khen cho Voldermort-tiền-nhiệm: “Thật sự rất khó để theo sau bất cứ điều gì Ralph Fiennes đã làm. Anh ấy là một huyền thoại diễn xuất thực sự. Vậy nên, chúc may mắn cho bất kỳ ai sẽ đảm nhận vai diễn đó”.

Dù vẫn chưa rõ ai sẽ là người đóng Voldemort nhưng Harry Potter bản truyền hình đã có lịch phát sóng dự kiến là trong năm 2027.