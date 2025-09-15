Clip Lisa tạo dáng với Glambot trên thảm đỏ Emmy 2025 có gì mà “viral”?

HHTO - Xuất hiện tại lễ trao giải Emmys 2025 với vai trò diễn viên của phim "The White Lotus 3", Lisa BLACKPINK chiếm trọn spotlight khi hóa thành công chúa trong truyện cổ tích với chiếc váy hồng rực rỡ như hoa sen nở rộ.

Sáng ngày 15/9 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Emmys 2025 chính thức diễn ra, quy tụ dàn sao quốc tế hàng đầu. Lisa (BLACKPINK) tham gia với tư cách diễn viên của bộ phim The White Lotus 3, nhận được sự chú ý ngay khi đặt chân tới thảm đỏ.

Dù Lisa không có tên trong các đề cử cá nhân nhưng "The White Lotus 3" cũng gây ấn tượng mạnh với 23 đề cử Emmys 2023, bao gồm hạng mục "Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất."

Ngay khi xuất hiện, Lisa được đám đông hô vang, cô tự tin khoe sắc rạng rỡ trên thảm đỏ.

Lisa diện chiếc váy hồng của thương hiệu Lever Couture với thiết kế như sợi ruy băng xếp chồng. Phần tay áo trễ vai kết hợp với cổ trái tim cùng đường xẻ tà váy cao giúp làm tôn lên vẻ quyến rũ và sang trọng của mỹ nhân Thái Lan.

Lisa đeo bộ trang sức đến từ bộ sưu tập cao cấp (đỉnh sức), dòng Serpenti của BVLGARI. Chiếc vòng cổ được đính kết bằng viên ngọc hồng lựu 4 carat, 18 viên sapphire và 2 viên garnet cam. Bên cạnh đó, với lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, Lisa được ví như nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, bung nở như đóa sen hồng.

Cận cảnh bộ trang sức lấp lánh có giá bạc tỷ đến từ thương hiệu BVLGARI mà Lisa mang đến.

Đoạn video Lisa tự tin tạo dáng trước ống kính Glambot hiện đang viral mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Bên cạnh em út BLACKPINK, lễ trao giải Emmys 2025 còn quy tụ loạt ngôi sao đình đám như Selena Gomez cùng hôn phu Benny Blanco, Sydney Sweeney, Malin Akerman, Jenna Ortega, Leslie Bibb, Meghann Fahy Angela Bassett... biến sự kiện này thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mùa lễ hội năm nay.