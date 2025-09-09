Trạng nguyên tuổi 13 - Hành trình tri thức của thế hệ học sinh THCS 2025

Trong không khí rộn ràng ngày tựu trường, sáng 9/9/2025, Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) đã trở thành tâm điểm khi Lễ phát động cuộc thi toàn quốc “Cùng Đức Việt & O’Food trở thành Trạng nguyên tuổi 13” lần thứ XI chính thức diễn ra.

Điểm hẹn của khát vọng và tri thức

Hàng trăm học sinh, thầy cô và đại biểu đã cùng nhau mở màn cho một hành trình tri thức đầy khát vọng. Với niềm tự hào, lễ phát động không chỉ là sự kiện khởi đầu năm học, mà còn là cột mốc quan trọng trong nỗ lực nâng tầm giáo dục trí tuệ của học sinh THCS trên cả nước.

11 mùa giải - Khẳng định vị thế sân chơi trí tuệ

Ra đời từ năm 2015, “Trạng nguyên tuổi 13” đã đi qua chặng đường 11 năm với dấu ấn bền vững: một sân chơi uy tín, giàu giá trị giáo dục cho thế hệ học trò bậc THCS.

Theo nhận định của nhiều thầy cô giáo và phụ huynh cuộc thi không chỉ giúp học sinh rèn luyện kiến thức, mà còn khơi dậy niềm đam mê học tập, sự sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế. Chính vì thế, mỗi mùa thi đều trở thành “ngày hội tri thức” của hàng triệu học sinh trên cả nước.

Sân chơi công bằng - Cơ hội cho mọi học sinh

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là sự đa dạng trong hình thức dự thi: trực tiếp tại trường, thi online, và thi qua báo in. Nhờ đó, học sinh ở cả thành thị lẫn nông thôn, vùng sâu vùng xa đều có thể tham gia, thể hiện khả năng của mình.

Sau vòng sơ khảo, 100 thí sinh xuất sắc sẽ góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc. Đặc biệt, vòng chung kết được ghi hình và phát sóng trên VTV3, VTV2, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn vòng Chung kết

Trạng nguyên: 200 triệu đồng

Bảng nhãn: 50 triệu đồng

Thám hoa: 20 triệu đồng/giải (2 giải)

Sĩ tử ưu tú: 5 triệu đồng/giải (4 giải)

Vinh danh tài năng trẻ tại THCS Cầu Giấy

Trong vòng sơ khảo tại Trường THCS Cầu Giấy, nhiều gương mặt tiêu biểu đã tỏa sáng:

Trạng nguyên: Đinh Bảo Khánh (8A10), Trần Minh Hoàng Nam (7A2), Đỗ Minh Khuê (6A9)

Bảng nhãn: Phạm Ngân Giang (8A2), Phạm Nguyễn Nguyên Vũ (7A9), Trần Quang Khôi (6A4)

Thám hoa: Hoàng Anh Tâm (6A11), Ngô Quốc Khánh (7A3), Nguyễn Hải Phong (8A2)

Thành tích của các em là minh chứng rõ nét cho tinh thần hiếu học và khát vọng vươn lên của thế hệ học trò hôm nay.

Hơn cả một cuộc thi - Cầu nối văn hóa và giáo dục

“Trạng nguyên tuổi 13” không chỉ dừng lại ở giá trị giáo dục, mà còn mang ý nghĩa gắn kết văn hóa Việt - Hàn thông qua sự đồng hành của Tập đoàn DAESANG (Hàn Quốc), Công ty CP Daesang Đức Việt và Công ty TNHH Daesang Việt Nam.

Sự hợp tác này mở ra nhiều cơ hội để học sinh Việt Nam tiếp cận với môi trường giáo dục quốc tế, đồng thời lan tỏa thông điệp: “Tri thức là hành trang quan trọng nhất để hội nhập và phát triển.”

Kỳ vọng cho một thế hệ trí tuệ và bản lĩnh

Khép lại lễ phát động, Ban Tổ chức gửi lời tri ân đến Trường THCS Cầu Giấy cùng toàn thể thầy cô, học sinh và các đơn vị truyền thông đã góp phần tạo nên thành công cho sự kiện.

Hơn một cuộc thi, “Trạng nguyên tuổi 13” chính là hành trình gieo hạt giống tri thức, ươm mầm khát vọng và khẳng định bản lĩnh thế hệ trẻ Việt Nam. Bước sang mùa giải mới, sân chơi này tiếp tục đồng hành cùng tuổi học trò, giúp các em viết tiếp những ước mơ tuổi 13 bằng sự tự tin và trí tuệ.