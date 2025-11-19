Từ Coding đến 3D Gaming: Theo đuổi đam mê sáng tạo bằng lập trình, tại sao không?

Từ đam mê game thuở nhỏ đến lựa chọn táo bạo ở tuổi trưởng thành, hành trình của Hoàng Khuyên là lời nhắc rằng tự do sáng tạo không đến từ may mắn, mà đến từ sự bền bỉ. Và Game 3D - lĩnh vực tưởng xa xỉ - đang trở thành cơ hội thật sự cho những ai dám kiên trì.

Cuộc sống rẽ hướng từ “ổn định” sang sáng tạo

Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều người tìm đến sự an toàn trong những công việc ổn định, vẫn có những bạn trẻ dám rẽ hướng để theo đuổi ước mơ sáng tạo mà họ từng bỏ lỡ. Trần Nguyễn Hoàng Khuyên - hiện là 3D artist freelancer trong mảng game và điêu khắc - là một minh chứng sống động. Xuất phát từ ngành Công nghệ thông tin, đến khi tốt nghiệp đại học và cuộc sống dần ổn định, chị mới nhận ra lập trình chưa bao giờ là con đường làm tim mình rung động.

Chị Hoàng Khuyên - 3D artist freelancer mảng game và điêu khắc 3D

“Từ nhỏ mình mê game lắm, đặc biệt là Final Fantasy. Đồ họa lúc đó đẹp như bước ra từ giấc mơ vậy. Mình từng muốn vẽ được những điều rực rỡ như thế, chỉ là… chưa bao giờ tự tin mình có thể”, Khuyên kể. Giữa lúc nhiều người chọn con đường bằng phẳng, chị lại dám đi một bước táo bạo: bắt đầu lại với thiết kế, bắt đầu lại với mỹ thuật 3D - lĩnh vực mà trước đây chị từng nghĩ “không dành cho mình”.

Hành trình rẽ hướng táo bạo để theo đuổi đam mê sáng tạo của Khuyên

Quãng thời gian học tại Arena Multimedia trở thành bước khởi đầu đầy ý nghĩa. Tại đây, chị gặp những người bạn cùng sở thích và những giảng viên tận tâm, những người khiến chị dần tin rằng “mình thật sự làm được”. Đặc biệt, khi bước vào kỳ học 3D, sự hướng dẫn tận tình của Cô Quyên trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, giúp Khuyên nhận ra: “Hóa ra mình có khả năng nhiều hơn mình tưởng tượng”.

3D Game - Mảng “khó nhưng đáng” đang bức tốc tại Việt Nam

Nếu gọi ngành 3D là một “vũ trụ không đáy”, thì game chính là nơi những họa sĩ như Khuyên được bung hết tưởng tượng. Chị cho biết thị trường Việt Nam hiện không thiếu dự án quốc tế tìm kiếm nhân lực 3D, đặc biệt ở các khâu modeling, sculpting hay tạo concept nhân vật. Tuy nhiên, 3D vẫn là một lĩnh vực “khó nhằn”, đòi hỏi người theo nghề phải kiên nhẫn và có nền tảng kỹ thuật vững vàng.

Game 3D - lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng cũng nhiều thử thách để vào nghề. (Ảnh sản phẩm của Hoàng Khuyên)

“Ngành game 3D nhìn hào nhoáng thật, nhưng nếu không đủ kiên trì để đi qua những giai đoạn ‘dở dở dang dang’, rất dễ bỏ cuộc. Đổi lại, khi làm tới nơi tới chốn, bạn sẽ thấy đây là ngành rất đáng để theo đuổi”, Khuyên chia sẻ. Theo kinh nghiệm và góc nhìn của chị, những vị trí then chốt như họa sĩ thiết kế màn chơi (Level Artist), họa sĩ hiệu ứng (FX Artist) hay họa sĩ kỹ thuật (Technical Artist) đang mở ra nhiều cơ hội phát triển lâu dài và khó bị thay thế trong tương lai.

Nghề Freelancer: Tự do và những sự thật không màu hồng

Nghề freelancer trong ngành sáng tạo thường được tô bằng hai chữ “tự do”. Nhưng Khuyên thẳng thắn: “Thật lòng mà nói… chẳng có tự do nào hoàn toàn cả đâu”. Làm freelancer đồng nghĩa với tự đặt mục tiêu, tự quản lý thời gian, tự làm việc với khách hàng và xử lý mọi vấn đề từ hợp đồng đến chất lượng dự án.

Người làm freelance mảng sáng tạo cần nhiều sự chủ động để đổi lấy “tự do” (Ảnh sản phẩm của Hoàng Khuyên)

Thế nhưng, đằng sau sự linh hoạt ấy là áp lực mà không phải ai cũng thấy. “Nhiều hôm mình phải làm đến khuya để kịp tiến độ deadline, có thời điểm không có dự án nào cả. Tự do đi kèm trách nhiệm - và đôi lúc là sự cô đơn trong hành trình”, Khuyên trải lòng.

Dù vậy, chính những trải nghiệm đó lại khiến chị trưởng thành hơn, biết cách quản lý bản thân và giữ được tình yêu bền bỉ với nghề. “Đến khi quen rồi, bạn sẽ thấy sự chủ động ấy rất giá trị. Mình có nhiều thời gian để phát triển bản thân hơn, và đó chính là ‘tự do’ thật sự”.

Hành trình sáng tạo không đi một mình

Nhắc lại hành trình theo đuổi ước mơ sáng tạo, Khuyên luôn dành sự biết ơn cho các thầy cô đã đồng hành. Chị chia sẻ: “Nếu không có sự tận tâm của các thầy cô, mình khó có thể đủ tự tin để bắt đầu lại với ngành 3D”. Với Khuyên, đó không chỉ là kiến thức, mà là sự động viên, cách thầy cô nhìn ra tiềm năng mà chính chị đã từng nghi ngờ về bản thân.

Arena Multimedia - nơi chuyến hành trình sáng tạo của bạn bắt đầu.

Trong ký ức của Khuyên, môi trường học tại Arena Multimedia là bước đệm quan trọng: chương trình đào tạo bám sát thực tế với 75% thời lượng là thực hành, bài tập dự án đa dạng từ chính các doanh nghiệp thực tế và sự hướng dẫn trực tiếp từ những giảng viên đang làm nghề. “Mình luôn cảm giác mình không đi một mình - lúc nào cũng có thầy cô tại Arena Multimedia hỗ trợ, góp ý và thúc đẩy mình tiến xa hơn. Cảm ơn thầy cô đã và đang truyền lửa cho các thế hệ sáng tạo trẻ”, chị nói.

Với Hoàng Khuyên, những lời tri ân gửi đến các thầy cô chính là món quà ý nghĩa nhất của chúng ta nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới.