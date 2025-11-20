TP.HCM: Trường THPT Bình An tổ chức Gala tri ân, trao học bổng Thắp sáng ước mơ

HHTO - Trong không khí náo nức hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường THPT Bình An đã tổ chức đêm Gala Tri ân và trao học bổng “Thắp sáng ước mơ”, thu hút gần 3.000 đại biểu, phụ huynh và học sinh tham dự. Chương trình mang đến những khoảnh khắc xúc động, tôn vinh thầy cô giáo và đồng thời tạo điểm nhấn với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phát biểu khai mạc, cô Võ Huỳnh Ngọc Vân - Hiệu trưởng nhà trường, đã ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến tập thể giáo viên của trường. Cô nhấn mạnh vai trò thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của những người thầy, người cô trong hành trình nuôi dưỡng tri thức, vun bồi nhân cách cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, chương trình là phần trao 33 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng giá trị học bổng 33 triệu đồng không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần kịp thời, tiếp thêm niềm tin và quyết tâm cho các em trên hành trình theo đuổi ước mơ.

Nhà trường trao 33 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” dành cho các em học sinh.

Bên cạnh đó, chuỗi tiết mục văn nghệ do chính học sinh dàn dựng đã mang đến bầu không khí tươi trẻ và cuốn hút. Từ những giai điệu sâu lắng tri ân thầy cô đến những màn biểu diễn hiện đại đầy năng lượng, tất cả đã tạo nên một “bữa tiệc” âm nhạc đặc sắc, thể hiện sự sáng tạo và tài năng của học sinh THPT Bình An.

Những tiết mục văn nghệ được dàn dựng đầy sáng tạo trong đêm gala.

Khép lại đêm Gala là vòng chung kết Miss & Mister THPT Bình An với sự tham gia của 33 cặp thí sinh. Các bạn đã thể hiện sự tự tin, phong thái và trí tuệ qua nhiều phần thi ấn tượng, góp phần lan tỏa hình ảnh người học sinh toàn diện: Đẹp về ngoại hình, vững vàng kiến thức và giàu tài năng.

Vòng Chung kết đã tìm ra hai ngôi vị Miss & Mister THPT Bình An.

Một đêm Gala thật trọn vẹn, khép lại trong niềm vui và những ấn tượng khó phai. Chương trình không chỉ là lời tri ân đẹp đẽ, mà còn là minh chứng cho một môi trường giáo dục toàn diện, nơi mỗi học sinh đều có cơ hội được toả sáng.