Tín hiệu tái hợp từ Anh Trai "Say Hi": Mùa Hè Rực Rỡ sẽ chính thức khởi động?

Thời gian gần đây, cộng đồng HiMom - HiDad liên tục “bắt sóng” những "tín hiệu" liên quan đến màn trở lại của 30 Anh Trai trong một chương trình hoàn toàn mới. Trước đó, Anh Trai “Say Hi” từng công bố dự án mang tên Mùa Hè Rực Rỡ vào năm 2024, nhưng sau đó dự án này bỗng im ắng suốt thời gian dài. Bất ngờ, nhà đài mới đây đã để lại bình luận trong một bài đăng khi fan kêu gọi chương trình trở lại.
Không dừng lại ở đó, các "thám tử mạng” nhanh chóng vào cuộc, soi ra hàng loạt chi tiết đáng chú ý. Giữa thời điểm tin đồn lan mạnh, “thánh spoil” Anh Tú Atus bất ngờ gửi một tin nhắn ẩn ý qua broadcast, úp mở về một “tin nóng hổi". Nhiều fan còn tinh ý phát hiện Atus và Vũ Thịnh xuất hiện trong cùng một phòng chờ, làm dấy lên nghi vấn họ đang tham gia cùng một lịch quay.
Điều đáng chú ý hơn, lịch trình của hầu hết các Anh trai đều trống vào cùng một khoảng thời gian trong tháng 8, củng cố niềm tin cho người hâm mộ về một buổi ghi hình tập thể đang được lên kế hoạch "bí mật".
Song song với đó, fanpage Anh Trai "Say Hi" cũng bắt đầu “rục rịch” với những động thái bất thường khi thường xuyên đề cập đến một "nhiệm vụ bí mật". Trong bài ghi lại hành trình concert Las Vegas, admin cũng để lại lời nhắn xúc động và hé lộ rằng “vũ trụ Say Hi” sẽ còn mang tới nhiều bất ngờ cho HiMom và HiDad trong thời gian tới.