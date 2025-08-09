Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tín hiệu tái hợp từ Anh Trai "Say Hi": Mùa Hè Rực Rỡ sẽ chính thức khởi động?

Lan Anh - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Mới đây, cộng đồng fan đang rộ lên tin đồn về sự trở lại của 30 Anh Trai trong một dự án bí mật, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ trong thời gian tới.

Thời gian gần đây, cộng đồng HiMom - HiDad liên tục “bắt sóng” những "tín hiệu" liên quan đến màn trở lại của 30 Anh Trai trong một chương trình hoàn toàn mới. Trước đó, Anh Trai “Say Hi” từng công bố dự án mang tên Mùa Hè Rực Rỡ vào năm 2024, nhưng sau đó dự án này bỗng im ắng suốt thời gian dài. Bất ngờ, nhà đài mới đây đã để lại bình luận trong một bài đăng khi fan kêu gọi chương trình trở lại.

thiet-ke-chua-co-ten-2025-08-09t104317393.png
Chỉ vỏn vẹn một dấu chấm nhưng đủ khiến cộng đồng fan “đứng ngồi không yên” và tin rằng một dự án mới sắp được ra mắt.
496001189-635063022869986-4958499138347187560-n.jpg
Trước đó, Mùa Hè Rực Rỡ từng được "nhá hàng" vào năm 2024.

Không dừng lại ở đó, các "thám tử mạng” nhanh chóng vào cuộc, soi ra hàng loạt chi tiết đáng chú ý. Giữa thời điểm tin đồn lan mạnh, “thánh spoilAnh Tú Atus bất ngờ gửi một tin nhắn ẩn ý qua broadcast, úp mở về một “tin nóng hổi". Nhiều fan còn tinh ý phát hiện Atus và Vũ Thịnh xuất hiện trong cùng một phòng chờ, làm dấy lên nghi vấn họ đang tham gia cùng một lịch quay.

thiet-ke-chua-co-ten-2025-08-09t104512391-1.png
Động thái đầy ẩn ý bất chấp "biên bản" của Anh trai Anh Tú Atus.

Điều đáng chú ý hơn, lịch trình của hầu hết các Anh trai đều trống vào cùng một khoảng thời gian trong tháng 8, củng cố niềm tin cho người hâm mộ về một buổi ghi hình tập thể đang được lên kế hoạch "bí mật".

eab6dbd1d7805fde0691.jpg
Các "thám tử mạng" soi ra những khung giờ trùng khớp trong lịch trình của các Anh trai.
7c5721ab2efaa6a4ffeb.jpg
Hải Đăng Doo, Hùng Huỳnh Gemini, Captain Boy,... đều có lịch ghi hình (shooting) vào cùng một thời điểm.

Song song với đó, fanpage Anh Trai "Say Hi" cũng bắt đầu “rục rịch” với những động thái bất thường khi thường xuyên đề cập đến một "nhiệm vụ bí mật". Trong bài ghi lại hành trình concert Las Vegas, admin cũng để lại lời nhắn xúc động và hé lộ rằng “vũ trụ Say Hi” sẽ còn mang tới nhiều bất ngờ cho HiMom HiDad trong thời gian tới.

528714679-1339144841215305-9177101530985609604-n.jpg
Không chỉ vậy, fanpage Mùa Hè Rực Rỡ cũng hoạt động trở lại với tần suất cao, được cho là bước khởi động cho một dự án sắp được công bố.
488314252-1233173685145755-3697989427133726599-n-2160-3339.jpg
Với hàng loạt tín hiệu được tung ra, cộng đồng fan đang đặt câu hỏi: Phải chăng “30 Anh Trai” sắp có sự tái hợp trong thời gian tới?
chan-trang-t8.jpg
Lan Anh - Ảnh: Tổng hợp
#30 Anh Trai #dự án mới #Anh Trai Say Hi #Mùa Hè Rực Rỡ #Anh trai

