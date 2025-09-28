(S)TRONG và Tư Tâm được fan "đẩy thuyền" vì loạt khoảnh khắc "tình bể bình"

HHTO - Không chỉ ăn ý trong "Gia Đình Haha", (S)TRONG Trọng Hiếu và Ngọc Thanh Tâm còn "gây sốt" với loạt khoảnh khắc đời thường khiến fan rần rần ghép đôi.

Thời gian qua, Ngọc Thanh Tâm gây chú ý sau khi góp mặt trong chương trình thực tế Gia Đình Haha. Nếu trước đây cô thường được gắn với hình ảnh "ái nữ ngậm thìa vàng", thì qua chương trình, khán giả lại thấy một Tư Tâm xông xáo cuốc đất, hái lá chè, nấu nướng chăm chỉ. Sự "lăn xả" này giúp cô nhận về nhiều lời khen ngợi, thậm chí còn khiến nhiều khán giả thay đổi cái nhìn về "Tâm tiểu thư".

Ở chặng cuối của Gia Đình Haha được quay tại Đắk Lắk, sự góp mặt của khách mời (S)TRONG Trọng Hiếu đã tạo nên nhiều màu sắc thú vị. Sự ăn ý từ ngoại hình tới tính cách khiến cả hai nhanh chóng được netizen "đẩy thuyền".

Couple Trọng Tâm được khán giả yêu thích vì loạt tương tác đáng yêu. Ảnh: BTC.

Mới đây, (S)TRONG đã mời Ngọc Thanh Tâm đến dự buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới - EP Kho Báu. Chỉ một khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau trò chuyện cũng đủ để viral khắp mạng xã hội vì độ tình tứ. Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh ấy trông chẳng khác nào một cảnh phim tình cảm lãng mạn.

Khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" của hai nghệ sĩ nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Ảnh @khobau1707

Trước đó, khi Tư Tâm đăng tải bức ảnh chụp cùng (S)TRONG, mẹ cô cũng góp vui bằng bình luận: "Dẫn về nhà chơi con". Nữ diễn viên liền dí dỏm đáp lại: "Mẹ duyệt không mẹ". Chính màn tương tác đáng yêu này càng khiến netizen "dậy sóng", thậm chí còn gọi mẹ của Ngọc Thanh Tâm là "thuyền trưởng" của cặp đôi.

Về phía Trọng Hiếu, anh cũng không ngần ngại thể hiện sự trân trọng dành cho Ngọc Thanh Tâm. Nữ diễn viên thường bị anh em trong Gia Đình Haha trêu vì cô luôn là người cười muộn nhất khi ai đó "quăng miếng". S(TRONG) nhiều lần khẳng định cả trong show lẫn trên trang cá nhân: "Người cười cuối cùng mới là người quan trọng!" và "người quan trọng" ấy của anh chính là Ngọc Thanh Tâm.

Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện gần đây với người hâm mộ, Ngọc Thanh Tâm lại hé lộ một chi tiết khác. Cô bật mí: "Anh Hiếu đã 3 ngày rồi mà anh gửi tin nhắn thoại chỉ có một nội dung. 3 ngày rồi, phải chi ảnh hỏi 'em ăn cơm chưa' tôi cũng chịu".

Lời chia sẻ này không chỉ khiến fan bật cười mà còn được xem như động thái khéo léo phủ nhận tin đồn tình cảm, cho thấy mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết.

Khán giả bật cười vì tương tác "tẻn tẻn" mà đáng yêu giữa S(TRONG) và Tư Tâm. Ảnh: Broadcast Ngọc Thanh Tâm.

Trước đó, khi dàn cast và hai khách mời được giao nhiệm vụ hái cà phê, (S)TRONG đã có màn "thả thính" khiến Ngọc Thanh Tâm đỏ mặt: "Sao mặt trời lặn là em đẹp thế! Môi em đỏ choét như trái cà phê này. Đây. Anh nhìn thấy một trái đỏ chót như môi của em". Pha tán tỉnh "khó đỡ" ấy đến nay vẫn được fan nhắc lại như một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của Gia Đình Haha.