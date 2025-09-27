Tóc Tiên "cheap moment" cùng Lisa - Jun Ji Hyun, động thái của Touliver gây chú ý

Tối 27/9, trên mạng xã hội Instagram, "chị đẹp" Tóc Tiên vừa chia sẻ bộ ảnh chụp xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang. Nữ ca sĩ xúc động: "Tôi sẽ không nói là tôi sướng khi được cheap moment với Emma Stone, Lisa, 'mợ chảnh' Jun Ji Hyun và Urassaya đâu huhu". Với những kiểu dáng, phong cách từ cá tính, dịu dàng đến "slay", tạo hình của Tóc Tiên nhận nhiều lời khen. "Út Khánh" Gia Đình Haha nhanh chóng để dành lời có cánh cho đàn chị: "Đẹp quá".

Đáng chú ý, ngay sau đó, netizen tinh ý phát hiện ông xã của Tóc Tiên - Touliver có động thái thả tim bài đăng của vợ. "Soi" lại hoạt động cách đây 1 tuần của Tóc Tiên, khi cô có buổi hẹn cùng hội bạn thân Đồng Ánh Quỳnh - Cara - Hứa Kim Tuyền, Touliver cũng tương tác bài đăng của vợ.

Nhiều fan hào hứng khoe lại khoảnh khắc này, bày tỏ sự ngưỡng mộ cho tình yêu của cặp đôi. Bởi từ cuối tháng 6, netizen liên tục đặt nghi vấn vợ chồng Tóc Tiên - Touliver có dấu hiệu bất thường sau 5 năm về chung nhà. Đến sáng 6/7, Touliver cập nhật Story Instagram với một tấm ảnh dưới dạng chibi, tái hiện khung cảnh một cặp đôi đang ngồi dùng bữa cùng nhau, nắm tay tình cảm. Nhiều khán giả nhanh chóng nhận diện và khẳng định hình ảnh được vẽ dựa trên câu chuyện của Touliver và Tóc Tiên nhờ các dấu hiệu quen thuộc.

Bẵng đi một thời gian, Tóc Tiên khiến netizen xôn xao bởi một khoảnh khắc chụp cận mặt nhưng có bối cảnh không giống căn biệt thự thường sống, nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã dọn ra ở riêng. Trong khi đó, Touliver check-in cùng chú mèo ở nhà sau mấy ngày đi vắng. Tuy nhiên, chiều 24/9, nối tiếp bài "bóc" chú mèo "hơi dỗi" của chồng, Tóc Tiên đã gửi hình ảnh "mèo cam khíu chọ" vào broadcast.

Bên cạnh những tin đồn về chuyện tình cảm, vào giữa tháng 9, Tóc Tiên hóm hỉnh than thở trên broadcast khi bắt gặp một bình luận thắc mắc "Có ai để ý thấy đường dọc từ rốn xuống dưới không? Chỉ có ai mẹ bỉm sữa mới hiểu nha". Ít phút sau, giọng ca Ngày Mai đã "2 mặt một lời", có động thái phủ nhận: "Sao mà đi đồn lon ton quá đi hà".

Dù không chính thức chia sẻ vấn đề cá nhân, Tóc Tiên - Touliver luôn có những hành động ủng hộ, quan tâm nhau ngầm xua tan những thông tin thất thiệt. Ở một khía cạnh khác, netizen mong chờ bộ đôi "trai tài - gái giỏi" của V-Biz sắp tới sẽ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc chung gửi đến khán giả.