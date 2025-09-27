Bản tin FC SUNDAYs mở “khách sạn”, tưng bừng đón sinh nhật cùng HIEUTHUHAI

HHTO - Tại triển lãm EXHIBITION: L’éclat Soleil, SUNDAYs đã đón tiếp một nhân vật đặc biệt, chính là anh chủ “khách sạn” Maison Soleil. Đội trưởng Trần đã đi một vòng của triển lãm, đọc những lời nhắn của các bạn SUNDAYs dành cho mình, và còn lấy điện thoại chụp lại những tâm tình của fan.

Maison Soleid Hotel gồm một chuỗi các hoạt động được FC HIEUTHUHAI - SUNDAYs khởi xướng, nhân dịp sinh nhật HIEUTHUHAI vào ngày 28/9.

"Maison Soleil" là khách sạn đặc biệt mở cửa dịp sinh nhật HIEUTHUHAI. Ảnh: FC HIEUTHUHAl - SUNDAYs.

Maison Soleil được miêu tả là một thế giới đa chiều, nơi HIEUTHUHAI chính là “mặt trời”, mang nguồn năng lượng sáng bừng không gian. Trong “ngôi nhà dành cho Hiếu”, SUNDAYs đã tích cực vận hành các project dành riêng cho dịp sinh nhật, gồm: dự án từ thiện, quảng bá LED, tổ chức triển lãm tại TP.HCM, offline tại Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM, xe bus quảng bá tại Hà Nội, tặng quà cho HIEUTHUHAI.

SUNDAYs đã có màn góp quỹ kỉ lục chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh: Chụp màn hình.

Chỉ sau 18 tiếng mở quỹ, FC đã nhận được hơn 418 triệu đồng, vượt xa mức đề xuất 380 triệu đồng ban đầu. Sang đến đầu tháng 9, mức góp quỹ đã vượt mốc hơn 600 triệu đồng. Với nguồn đóng góp dồi dào này, FC đã tăng mạnh mức “đầu tư” cho các dự án nhỏ, đồng thời chuyển khoản vượt mức sang project tiếp sức cho album sắp tới của HIEUTHUHAI.

Trong chuỗi hoạt động từ thiện, SUNDAYs đã gửi khoản quyên góp hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả sau bão Kajiki qua Ban Cứu Trợ TW. Đồng thời FC còn trao 100 phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bà Điểm (Hóc Môn cũ) vào ngày 14/9 vừa qua.

"Hội Rằm Yêu Thương" nối dài hoạt động tình nguyện của FC SUNDAYs nhân dịp sinh nhật idol. Ảnh: FC HIEUTHUHAl - SUNDAYs.

Chuỗi hoạt động thiện nguyện mừng sinh nhật tuổi 26 của HIEUTHUHAI sẽ còn tiếp tục nối dài với chương trình Hội Rằm Yêu Thương. Theo đó, FC sẽ cùng bắt tay với Bếp Sẻ Chia để cùng chuẩn bị những phần quà nhỏ, mang một Trung thu ấm áp tới các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM) vào ngày 4/10 sắp tới.

Anh chủ "khách sạn" Maison Soleid đã ghé qua triển lãm EXHIBITION: L’éclat Soleil. Ảnh: FC HIEUTHUHAl - SUNDAYs.

Các admin của FSUNDAYs bật mí, khi đứng trước bức tường dán kín những tin nhắn của các bạn SUNDAYs, HIEUTHUHAI chia sẻ: “Này là giống như trong tưởng tượng của mình, mình sẽ có 1 căn nhà, và mình sẽ có nguyên 1 cái bức tường dán đầy cái này (tin nhắn) thôi. Này là trong tưởng tượng của mình trước đây rồi, vậy mà hôm nay thấy nhìn nó cũng rất là oke. Chắc chắn là sau này mình sẽ làm một cái bức tường thật là nhiều thư, nhiều note mà các bạn gửi cho mình. Tại vì tất cả những gì mấy bạn gửi cho mình, mình vẫn còn giữ, từ những ngày đầu tiên tới bây giờ luôn.”

Đội trưởng Trần hoá ra cũng từng mơ về ngôi nhà với bức tường dán đầy những tin nhắn từ fan. Ảnh: FC HIEUTHUHAl - SUNDAYs.

Đội trưởng Trần còn “luỵ” đến mức đã gửi hẳn tin nhắn cho cộng đồng SUNDAYs. HIEUTHUHAI chia sẻ: "Cảm ơn đại gia đình mình hôm nay nhé, quá là vui, quá là cảm xúc, cái triển lãm cũng đẹp lắm à nha, mọi thứ phải gọi là perfect, tình cảm này sống để bụng rồi mang theo qua kiếp sau luôn, không biết nói gì hơn, cảm ơn mọi người rất nhiều."

Tin nhắn được HIEUTHUHAI gửi fan trong ngày ghé tới triển lãm. Ảnh: FC HIEUTHUHAl - SUNDAYs.

Vào đúng sinh nhật đội trưởng Trần (28/9), một chuyến bus đặc biệt sẽ khởi hành từ Nhà hát lớn (Hà Nội), đi một vòng các địa điểm tham quan nổi tiếng tại Thủ đô, trong các khung giờ từ 7h-8h30, 8h50-10h20, 14h-15h30, 15h50-17h20. Xe bus được trang trí chúc mừng sinh nhật HIEUTHUHAI, là những chuyến xe mà SUNDAYs Hà Nội nhất định đừng bỏ lỡ.

Lịch trình của chuyến xe bus đặc biệt khởi hành đúng ngày 28/9. Ảnh: Ảnh: FC HIEUTHUHAl - SUNDAYs.

Trong ngày 28/9, “visual” tràn màn hình của HIEUTHUHAI cũng sẽ sáng bừng trên các bảng LED tại ba thành phố gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Cùng lưu ngay lịch “sáng đèn” của các bảng LED để có những tấm hình check-in với Maison Soleil, đưa đội trưởng Trần sáng nhất trong ngày sinh nhật nhé!

Thông tin về các bảng LED trong "project" Maison Soleid ở ba miền, sẽ cùng sáng bừng trong dịp sinh nhật HIEUTHUHAI. Ảnh chụp màn hình.

Màn LED mừng sinh nhật đội trưởng Trần tại phố Nguyễn Huệ (TP.HCM). Ảnh: Ảnh: FC HIEUTHUHAl - SUNDAYs.