Hiếu PC lấn sân đóng phim điện ảnh "Bà Đừng Buồn Con", vai diễn như thế nào?

HHTO - Nhà sản xuất phim "Bà Đừng Buồn Con" hé lộ những hình ảnh đầu tiên cùng một phần của câu chuyện về tình bà cháu và ước mơ của người trẻ qua poster và hơn 1 phút trailer. Đáng chú ý, Hiếu PC lần đầu tham gia điện ảnh với vai khách mời, góp phần truyền cảm hứng về lĩnh vực công nghệ.

Teaser poster của Bà Đừng Buồn Con khiến khán giả bất ngờ khi sử dụng hình ảnh đồ họa làm chủ đạo, mở ra khung cảnh trong trò chơi do chính nhân vật Tiến (Trần Tú đóng) thiết kế. Trên con phố của thế giới thực tế ảo, Tiến nắm tay bà nội Nga Tứ (NSND Thanh Hoa đóng) đi qua đường.

Theo sau là các nhân vật có ảnh hưởng quan trọng đến hành trình tuổi trẻ của Tiến: Linh (Hồng Khanh đóng) - bạn gái, Trang ("Nàng Mơ" Trà My) - em họ và hai người bạn thân là Huy Fam (Dương Hoàng Hải) và Hồng Kẹo (Võ Huy). Vợ chồng Phương Tứ (Hà Hương) - Tá (Tuấn Hưng) là bố mẹ của Trang cũng có mặt. Tất cả mọi người cùng ngước nhìn lên cao, mang theo nụ cười tươi, gương mặt rạng rỡ.

Ê-kíp tiết lộ, hình ảnh này gợi mở không khí tươi sáng, lạc quan cho câu chuyện. Phim ngụ ý về những khát vọng của Tiến trên con đường theo đuổi công việc thiết kế game với ước mơ kiếm tiền báo hiếu bà nội.

Cùng với poster, NSX cũng tung clip trailer dài hơn 1 phút, mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Mở đầu với cảnh quay từ trên cao, ghi lại khoảnh khắc đoàn tàu điện chạy ngang thơ mộng trong cái nắng sớm của Hà Nội. Những khung cảnh thân thuộc của thủ đô như Nhà Hát Lớn, quán nước nơi vỉa hè phố cổ cũng lần lượt hiện ra đầy hoài niệm.

Cùng với khoảng không bình yên của cảnh vật, tình yêu thương, gắn bó giữa Tiến và bà nội hiện lên xuyên suốt. Người đầu tiên cậu cháu trai nghĩ đến khi bản thân sắp giàu là bà và những điều liên quan đến bà: "Bà có ước mơ gì không bà? Cháu giúp bà thực hiện". Ngược lại, bà Nga Tứ dành cho cháu nội tình thương và lòng tin vô bờ, dù cho người khác không tin tưởng, thậm chí chê bai và khinh thường. Câu thoại "Không chiều nó thì chiều ai" của bà Nga Tứ khiến nhiều khán giả nhìn thấy mình trong đó khi nhớ về bà.

Diễn biến tâm lý nhân vật đa dạng hơn khi đan xen giữa những giây phút "chữa lành" bên bà nội, Tiến phải đối mặt với không ít nghi kỵ, bị chính cô ruột coi thường, nạt nộ. Một vài tình huống, cuộc đối thoại hé lộ nhiều mâu thuẫn, biến cố xảy ra với nhân vật Tiến.

Bên cạnh đó, tình bạn và ý chí của những người trẻ - nhóm bạn của Tiến cũng gây suy ngẫm. Họ là những thanh niên trong độ tuổi đang trưởng thành, ấp ủ nhiều hoài bão, ấp ôm giấc mơ thiết kế trò chơi có tính giáo dục.

Dàn cast còn có sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật - chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC (Ngô Minh Hiếu). Phía ê-kíp cho biết Hiếu PC sẽ tham gia phim với một vai khách mời, đồng thời là cố vấn cho đoàn phim về một số tình tiết liên quan đến công nghệ. Đạo diễn Hoàng Nam cho biết muốn mời Hiếu PC tham gia vì hình ảnh của anh phù hợp với thông điệp bộ phim muốn thực hiện. Theo nhà làm phim, bên cạnh tình cảm gia đình, anh còn muốn đưa vào phim lời cổ vũ giới trẻ nỗ lực trong sự nghiệp, nhất là ở lĩnh vực công nghệ.