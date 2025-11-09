Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh Trai Say Hi tập 8: Karik - Cody Nam Võ hóa “cỗ máy nhảy”, 5 Anh Trai dừng chân

Bảo Trâm - Ảnh: Vie Channel
HHTO - Tập 8 Anh Trai “Say Hi” 2025 đã chính thức khép lại với các tiết mục đặc sắc, những trận dance battle kịch tích và màn chia tay đầy tiếc nuối của 5 Anh Trai.

Live stage 3 Anh Trai “Say Hi” 2025 mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc: Từ các tiết mục trình diễn được đầu tư công phu đến những màn đối đầu gay cấn trên sàn đấu Dance Battle. Tập 8 khép lại với khoảnh khắc chia tay xúc động của 5 Anh Trai: Otis, KHOI VU, Bùi Duy Ngọc, Nhâm Phương Nam và TEZ.

phong-say-hi-2.jpg
Otis, KHOI VU, Bùi Duy Ngọc, Nhâm Phương Nam và TEZ dừng chân tại Live stage 3.

Đội BigDaddy “gia trưởng”, Anh Trai HUSTLANG Robber truyền cảm hứng

Đội BigDaddy gồm các Anh Trai Hải Nam, TEZ, GILL, Jey B và khách mời Orange mang đến tiết mục To Your Ex với tinh thần tươi mới, đậm chất Việt. Ca khúc là cuộc đối thoại văn minh, pha trộn sự tôn trọng và chút “khịa” tinh tế giữa “người mới” và “người cũ”.

to-your-ex-1-1.jpg
Đội BigDaddy khiến fan thích thú với câu hook "gia trưởng": "Không làm được thì để anh".
to-your-ex-3-1.jpg
Em Xinh Orange gây ấn tượng khi tái hiện đoạn tutting từng gây sốt tại Em Xinh “Say Hi”﻿.

“Thuyền trưởng” HUSTLANG Robber và các “thuyền viên” KHOI VU, Jaysonlei, Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn cùng “em xinh” Lamoon đem đến ca khúc Sớm Muộn Thì, kể câu chuyện về những người thuỷ thủ mạnh mẽ, đầy tài năng và luôn sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách. Giai điệu mở đầu mang chất Pop buồn, tiếp nối bằng đoạn rap bùng nổ và phần kết tươi sáng như lời nhắn gửi “sớm muộn thì ai rồi cũng sẽ trở về”.

som-muon-thi-1.jpg
Đội HUSTLANG Robber truyền cảm hứng với thông điệp: Ai cũng sẽ "cập bến" sau những ngày vất vả theo đuổi ước mơ.

Trận Dance Battle nảy lửa, Karik - Cody Nam Võ hoá “cỗ máy nhảy”

Đội CONGB mở màn vòng đấu Showcase với phần trình diễn ấn tượng: Thái Ngân thực hiện cú backflip, B Ray khiến khán giả bất ngờ với lần đầu biểu diễn vũ đạo. “Anh trai” Sơn K khiến cả khán phòng bùng nổ với khoảnh khắc khoe cơ bụng. Đội Dillan Hoàng Phan mang đến phần thi đậm bản sắc khi kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

vong-1-3-1.jpg
Tuy đầu tư trang phục chỉn chu nhưng vũ đạo của đội Dillan Hoàng Phan được ban giám khảo nhận xét là "chưa đã".
vong-1-2.jpg
Đội BigDaddy khiến khán giả "cười nghiêng ngả" với vũ đạo "tập thể dục".

Với tinh thần “hip hop không bao giờ rời bỏ bạn”, Karik đã chứng minh năng lực của một bboy thực thụ sau nhiều năm “ở ẩn”, giành chiến thắng thuyết phục tại vòng Beat Challenge. Trong trận đấu Cypher Battle, “anh trai” Cody Nam Võ khiến người hâm mộ bất ngờ với khả năng “bắt beat” chuẩn, động tác dứt khoát và biểu cảm cuốn hút.

vong-2-1.jpg
"Anh trai" Karik khiến cả khán phòng bùng nổ với độ chịu chơi tại sàn đấu dance battle.

Cùng với chiến thắng của Cody Nam Võ, đội CONGB đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, từ Top 3 lên Top 1 Live Stage 3 với 1.152 điểm. Đội Ngô Kiến Huy đạt hạng Nhì với 1.135 điểm. Theo sau là đội Dillan Hoàng Phan (1.092 điểm), đội HUSTLANG Robber (1.056 điểm), đội BigDaddy (1.025 điểm) và đội Phúc Du (970 điểm).

phong-say-hi-3-1.jpg
Đội CONGB đạt Top 1 Live Stage 3, cả đội an toàn vào vòng trong.

Khép lại Live Stage 3 là màn chia tay đầy cảm xúc của 5 Anh Trai KHOI VU, Bùi Duy Ngọc, Otis, TEZ và Nhâm Phương Nam. KHOI VU bày tỏ lòng biết ơn xen lẫn chút tiếc nuối, Bùi Duy Ngọc tự hào khi vượt qua được nỗi sợ của bản thân, Otis trân trọng từng trải nghiệm có được. Từng là một người ít nói, TEZ xúc động cho biết các Anh Trai đã giúp anh mở lòng hơn rất nhiều. Trong khi đó, Nhâm Phương Nam gửi lời cảm ơn đến chương trình vì đã giúp anh tìm thấy phiên bản trưởng thành của mình.

som-muon-thi-3-1.jpg
KHOI VU gây tiếc nuối khi vừa vụt sáng đã phải chia tay chương trình.
image.jpg
Bảo Trâm - Ảnh: Vie Channel
#Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #ATSH2025 #Live Stage 3 #Dance Battle #5 Anh Trai loại #Karik #Cody Nam Võ #KHOI VU

