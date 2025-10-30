​Trâm Anh "Tử Chiến Trên Không": Không dựa vào kỹ thuật, để cảm xúc dẫn lối khi hóa thân

HHTO - Từ Á quân The Face 2018 đến nữ tiếp viên Nhàn của bom tấn "Tử Chiến Trên Không", Trâm Anh đang chọn con đường "chậm mà chắc" để khẳng định mình. Nữ diễn viên không ngại thừa nhận mình "diễn không kỹ thuật", bởi lẽ vũ khí lớn nhất của Trâm Anh chính là cảm xúc và một tinh thần cầu thị, học hỏi không ngừng từ những người đi trước.

Nếu "gia tài" phim ảnh của Trâm Anh là một cuốn sổ tay, thì vai tiếp viên Nhàn trong Tử Chiến Trên Không chắc chắn là trang rực rỡ nhất cho đến lúc này. Được biết đến là Á quân The Face 2018, Trâm Anh không chọn con đường "nổi nhanh", mà âm thầm rẽ hướng sang diễn xuất, nỗ lực "check-in" ở mỗi dự án bằng sự quan sát và lắng nghe.

Phải đến vai Nhàn, nỗ lực đó mới thực sự "ra hoa kết trái". Trâm Anh không hề chạnh lòng khi thấy người khác thành công sớm, bởi cô tin "mỗi người đều có một hành trình riêng". Với Trâm Anh, việc ở thời điểm này được khán giả biết đến là "cô bé đóng Tử Chiến Trên Không" và công nhận "cô bé này diễn cũng ok đó" đã là một niềm vui rất lớn.

Niềm vui đó không khiến Trâm Anh vội vã "chớp thời cơ", mà ngược lại, càng làm nàng Á quân "chắc tay lái" hơn trên con đường đã chọn. Nữ diễn viên hiểu rằng mình cần phải nỗ lực nhiều hơn, tham gia nhiều dự án hơn để thực sự chứng minh thực lực của bản thân.

Sự kiên định đó còn là "bộ giáp" giúp cô vượt qua sóng gió. Khi vướng ồn ào và bị tấn công trên mạng, Trâm Anh chọn cách đối mặt và trấn an gia đình: "Mình giải thích để mẹ hiểu rằng con không làm gì sai cả, và con sẽ dùng sự cố gắng của mình để mang đến thiện cảm cho mọi người".

Trong cuộc trò chuyện cùng Hoa Học Trò Online, Trâm Anh đã chia sẻ về quan điểm làm nghề, về khát khao được "lì đòn" trong một vai đả nữ, và lý do cô tự nhận mình "diễn không kỹ thuật".

Những phân cảnh của Nhàn tạo được cảm xúc mạnh cho khán giả. Có ý kiến cho rằng Trâm Anh đã thực sự "hóa thân" chứ không chỉ là "diễn". Điều này có khó với bạn không?

Mọi người trong ê-kíp đều có workshop trước đó. Tuy nhiên, khi ra trường quay, có bối cảnh máy bay, có cướp, có hung khí, tự nhiên mình sẽ "vào mood". Theo Trâm Anh, bối cảnh đã giúp cho mình khoảng 50% tâm lý, thêm bạn diễn ăn ý nữa là đã có thể giúp mình bước vào không gian của nhân vật rồi.

Vả lại, Trâm Anh diễn không kỹ thuật... vì mình không có kỹ thuật (cười lớn). Vì mình không học qua trường lớp nhiều, tất cả những gì Trâm Anh có là kinh nghiệm đi phim tích góp dần. Khi gặp được các anh chị đi trước, Trâm Anh sẽ được mọi người chỉ dẫn vài điểm mà bản thân làm chưa tốt.

Ví dụ như trước đó mình diễn hay bị há miệng trong vô thức. Khi quay, anh Quốc Huy có nhắc. Mỗi người sẽ cho mình một bài học để mình làm những phim sau tốt hơn. Tất cả đều là kinh nghiệm, đều là bài học quý giá.

Từ một nhân vật bị ghét trong Cây Táo Nở Hoa đến một Nhàn được thương trong Tử Chiến Trên Không. Với tư cách diễn viên, bạn thích cảm giác được khán giả thương hay ghét hơn?

Trâm Anh thấy cái nào cũng "đã" hết. Nếu như đóng một nhân vật được khán giả thương, mình sẽ vui hơn, vì lúc đó mọi người sẽ "xót cho cô bé này quá". Nhưng dù là "ghét" hay "thương", Trâm Anh nghĩ mình đều đang làm tốt vai trò của mình. Tức là khi đóng một vai bị ghét mà khán giả rất ghét, khi đóng một vai được thương mà khán giả cũng rất thương. Với Trâm Anh, đây là bước đầu tiên cho thấy mình đã làm đúng vai trò mà đạo diễn giao cho.

Cột mốc thành công với "Tử Chiến Trên Không" có khiến bạn cảm thấy "vội vàng" hơn, hay ngược lại, bạn thấy mình "an toàn" hơn để bắt đầu "chậm mà chắc"?

Tiêu chí của Trâm Anh vẫn là "chậm mà chắc". Bình thường Trâm Anh sống chậm lắm, bây giờ như vậy đã là "sống nhanh" với Trâm Anh rồi (cười). Mình cũng muốn nhận nhiều phim để hình ảnh của mình được phủ sóng nhiều hơn.

Nhưng Trâm Anh nghĩ rằng nếu mình nhận quá nhiều, phim nào cũng "nhào vào" mà không biết có phù hợp với bản thân hay không, thì điều đó sẽ không mang lại dấu ấn cho khán giả. Nên Trâm Anh nghĩ mình cần chậm lại một chút, để có những vai diễn thật sự phù hợp. Với Trâm Anh thì mình chọn vai diễn theo cảm xúc. Khi đã có cảm xúc với nhân vật đó rồi, mình sẽ "sống chết" với nhân vật, cố gắng casting cho bằng được.

Vậy sau vai Nhàn, dạng vai nào ở thời điểm hiện tại mà Trâm Anh muốn chinh phục?

Ở thời điểm hiện tại, thật sự Trâm Anh rất thích một vai đả nữ. Mình muốn thử sức vì mọi người thường nói nhìn Trâm Anh khá mong manh và sợ Trâm Anh sẽ không làm tròn những vai như vậy. Nên mình vẫn muốn có một vai như thế, để xem mình "lì đòn" đến đâu, mình có thể biểu hiện được những trạng thái cảm xúc đó và biến hóa thành nhân vật hay không.

Ngoài ra, phim xưa cũng là một dạng vai mà Trâm Anh rất thích, như kiểu Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh hay Mắt Biếc. Khi nhìn vào các cô gái trong những phim đó, Trâm Anh thích lắm, nên Trâm Anh hay nghĩ nếu mình là một nàng thơ trong đó thì sẽ thế nào nhỉ (cười).

Bạn thích một vai "đả nữ". Việc này đơn thuần là một thử thách mới, hay nó đến từ tiềm thức, từ hình ảnh người ba là chiến sĩ công an của mình?

Dù không theo ngành của ba, nhưng Trâm Anh muốn thể hiện những hình ảnh đó trên phim. Ba Trâm Anh là Công an, và trong một số tình huống thường ngày, ba có thể gặp nguy hiểm. Trâm Anh thấy những hình ảnh ba cố gắng vì mọi người rất đẹp, rất ngầu. Vì vậy, mình cũng muốn một lần được thể hiện vai trò của người chiến sĩ trong cuộc sống để mọi người thấy những mặt tích cực đó.