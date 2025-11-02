Diễn viên Tín Nguyễn: Chủ động "đi chậm" vì không muốn khán giả thất vọng

HHTO - Từ một TikToker 5,5 triệu followers, Tín Nguyễn gây xúc động với vai Hảo trong phim điện ảnh "Phá Đám Sinh Nhật Mẹ" - một vai diễn "nặng trĩu" và gần như im lặng. Đây không chỉ là một vai diễn "tay ngang", mà là hành trình của một cô gái ý thức rõ mình "thiếu xót" và sẵn sàng "đi chậm" để học, thậm chí là vượt qua nỗi sợ chỉ vì "không muốn khán giả thất vọng".

Khán giả đã quen thuộc với một Tín Nguyễn hài hước, duyên dáng qua hàng loạt video triệu view. Thế nhưng, vai Hảo trong Phá Đám Sinh Nhật Mẹ lại là một "cú twist". Không còn nét hài thường thấy, Tín Nguyễn vào vai một người vợ, người mẹ cam chịu, bị dồn nén đến mức "đơ" ra, như một "cục đất" vô tri giữa những biến cố của gia đình chồng. Vai diễn này đặt ra một dấu chấm hỏi lớn cho khán giả: Liệu một "hot TikToker" có thể "cân" nổi một vai diễn tâm lý nặng ký đến vậy?

Nhân vật Hảo là một cái duyên, nhưng cũng là một "bài toán khó" đối với Tín Nguyễn. Sự im lặng của Hảo trong là cách "gieo nhân vật", chờ đợi "giọt nước tràn ly". Và ở ngoài đời, Tín Nguyễn cũng đang tự "gieo" cho mình trên một hành trình mới.

Cô gái sinh năm 1997 đến từ Phú Yên, từng là vũ công và theo học sư phạm mầm non, hiểu rằng sự may mắn từ mạng xã hội là không đủ để đi đường dài với nghệ thuật thứ bảy. Tín Nguyễn cũng thừa nhận "tác dụng phụ" khi khán giả thấy nét diễn của Hảo ở cảnh bùng nổ cuối phim "vẫn giống Tín Nguyễn trên các clip". Đó là lý do cô không vội vàng, mà chọn "đi chậm lại" để học, để trau dồi.

Trong cuộc trò chuyện với Hoa Học Trò Online, Tín Nguyễn đã chia sẻ về nỗi sợ "một màu", lý do nữ diễn viên chủ động "đi chậm" và hành trình vượt qua nỗi sợ lớn nhất của bản thân vì "yêu nghề".

Vai Hảo trong Phá Đám Sinh Nhật Mẹ có điểm gì "chạm" đến Tín?

Đối với Tín, vai Hảo là một cái duyên lớn. Khi mình đọc kịch bản, mình thấy những lát cắt trong phim rất thật, dù không phải gia đình mình nhưng là cuộc sống xung quanh mình lúc nhỏ. Đây là điểm "chạm" để mình tin vào kịch bản.

Nhân vật Hảo cũng đặc biệt, khác hẳn sự vui vẻ ngoài đời của Tín. Hảo chịu quá nhiều áp lực mà không giải quyết được, đứng giữa những biến cố mà không biết phải làm gì.

Cái khó nhất khi vào vai Hảo có phải là việc phải "nén" cảm xúc?

Đúng vậy. Vai Hảo mang đến cảm giác rất khó chịu: Không muốn làm nhưng bắt buộc phải làm. Khi đọc kịch bản, mình tự hỏi "Sao không vùng lên?".

Cái khó là phải làm khán giả tin Hảo có vấn đề, rằng cô ấy không có quyền trong nhà. Hảo lấn cấn giữa việc giúp chồng - cứu con và báo hiếu cho mẹ chồng. Nhân vật như một "cục đất", phải chờ "giọt nước tràn ly" mới hành động. Những cảnh Tín "đơ" ra khi mọi người náo loạn là lúc nhân vật quan sát.

Nói đến phân cảnh bùng nổ cuối phim, nhiều khán giả thấy cảnh khóc đó vẫn giống Tín Nguyễn trên TikTok. Tín nghĩ sao về việc này?

Phân cảnh cuối Tín khá là thích. Nếu nó vô tình làm mọi người thấy giống Tín ở những phân đoạn khác thì đó là sự trùng hợp về tâm lý nhân vật. Nếu khán giả chưa xem Tín trên mạng xã hội, họ sẽ hiểu lý do tại sao Hảo có cách khóc đó - một đứa con khóc òa lên, đang muốn nói mà nói không được.

Việc mọi người thấy giống nét diễn trong các clip của Tín cũng là một "tác dụng phụ". Tín diễn quá nhiều nét, dĩ nhiên sẽ có những nét bị trùng. Tuy nhiên, mình cũng sẽ cố gắng học hỏi nhiều nét diễn hơn, trau dồi nhiều nét diễn lạ cho những nhân vật sau.

Tín có sợ việc sáng tạo nội dung liên tục khiến hình ảnh của mình bị "cũ" hay "lặp lại" khi đóng phim không?

Tín sợ chứ. Chính vì Tín sợ nên năm nay Tín đi chậm lại. Nhiều người hỏi Tín dạo này đi phim nhiều lắm đúng không, nhưng thật ra Tín không đi phim nào hết. Tín đã từ chối một số phim dù mình đậu vai, chỉ vì một lý do: Tín không muốn khán giả thấy Tín bị cũ.

Tín chủ động đến thử vai cho các dự án này?

Tín chủ động đi cast. Thứ nhất là để học hỏi, xem mình có thật sự phù hợp với nghề diễn hay chỉ là may mắn. Thứ hai là để không bị "lục nghề" vì khi đi cast mình sẽ không biết trước kịch bản.

Nhưng khi Tín đậu một vai giống những gì mình đã làm, Tín rất phân vân: "Nên nhận vì đây là cơ hội, hay nên học thêm để có vai lạ hơn?". Cuối cùng, Tín muốn chậm lại để học nhiều hơn. Tín bỏ qua một số cơ hội vì muốn khán giả nhìn nhận mình ở góc nhìn khác, và Tín thực sự nghiêm túc với nghề.

Vậy Tín đang "học thêm" những gì trong lúc "đi chậm"?

Tín học các bộ môn không thể "học cấp tốc". Vì lỡ mình đậu vai, người ta hỏi "tháng sau bấm máy" thì mình không có cơ hội tập. Tín ý thức mình còn thiếu sót. Hiện tại, Tín học đàn và đã biết đệm. Đặc biệt, một tin rất vui là Tín đã biết bơi.

Bạn bè thân đều biết Tín rất sợ nước. Khi vượt qua được, Tín mới biết mình yêu nghề đến mức thay đổi được cả nỗi sợ. Tín nghĩ, lỡ có vai diễn hay mà chỉ vì một cảnh dưới nước mình làm không được, khiến khán giả thất vọng thì sao.

Tín Nguyễn chia sẻ nỗi sợ của bản thân.

Sau một vai "cam chịu" như Hảo, Tín muốn thử sức với dạng vai nào trong tương lai?

Tín rất muốn "chạm" vào vai phản diện. Mọi người quen Tín với hình ảnh vui vẻ, tích cực, nên khi mình nhận vai hiền hay nghèo khổ thì dễ có sự yêu mến.

Nhưng sự học hỏi làm Tín khao khát vai diễn khác. Tín nghĩ cơ mặt mình cũng không quá hiền, nên có thể vào vai ác (cười). Ngoài ra, Tín cũng mong muốn diễn vai nặng tâm lý, như một cô bé tâm thần, hoặc các dạng vai hành động.