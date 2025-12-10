Một Em xinh gầy ốm đáng báo động, từng nhập viện vì nhịn ăn giảm cân

Gần đây, những hình ảnh Miu Lê đăng trên story khi chạy bộ thể dục đã khiến cộng đồng mạng không khỏi lo lắng. Trong ảnh, cô nàng cùng bạn chạy bộ nhưng điểm gây chú ý lại là thân hình gầy gò của cô, khác hẳn với thời điểm tham gia Em Xinh "Say Hi" vài tháng trước.

Miu Lê gầy gò hơn trước trong loạt ảnh mới.

Thực tế, Miu Lê không xa lạ với những áp lực ngoại hình. Cô từng là nghệ sĩ thường xuyên bị chú ý, nhận đánh giá không tích cực vì thân hình không cân đối mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Trong một phỏng vấn năm 2020, nữ ca sĩ tiết lộ khoảng thời gian cô chạy theo những "bí kíp" giảm cân thiếu cơ sở, vô tình đẩy cơ thể vào tình trạng nguy hiểm. Chỉ vì tin rằng ăn chua sẽ giúp giảm cân nhanh, Miu Lê từng liều mình vắt cả ly nước chanh nguyên chất rồi uống cạn mỗi ngày. Việc đó kéo dài đến mức dạ dày của cô bắt đầu đau âm ỉ, rồi chuyển thành những cơn đau quặn khiến cô buộc phải nhập viện.

Bác sĩ thời điểm đó chẩn đoán Miu Lê bị loét và tràn dịch dạ dày. Sau thời gian điều trị, cô phải ăn cháo với thịt xay nhuyễn suốt 2 tháng để ổn định men dạ dày. Đây là giai đoạn khiến nữ ca sĩ nhận ra rằng sức khỏe không thể đánh đổi bằng bất kỳ phương pháp giảm cân nóng vội, đồng thời chọn cách khoa học hơn, tập luyện điều độ và ăn uống hợp lý.

Miu Lê từng nhập viện vì giảm cân không khoa học.

Khi tham gia Em Xinh "Say Hi", Miu Lê gây chú ý với thân hình đầy đặn, khoẻ khoắn và lan toả tinh thần tích cực. Vì vậy khi hình ảnh gầy đi của Miu Lê xuất hiện trên mạng xã hội, người hâm mộ không giấu nổi sự lo lắng, hi vọng rằng lần này, sự thay đổi vóc dáng là kết quả của quá trình luyện tập và điều chỉnh phù hợp từ nữ ca sĩ.