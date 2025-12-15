2 Ngày 1 Đêm tập 93: HIEUTHUHAI làm phản diện, Tăng Duy Tân sơ hở là "ăn vạ"

Kiều Minh Tuấn quắn quéo vì HIEUTHUHAI

Hành trình khám phá “vùng đất lửa” Quảng Trị của 2 Ngày 1 Đêm mang đến cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Tập 93 bắt đầu ở Cầu Hiền Lương, bắc qua sông Bến Hải - vĩ tuyến 17 lịch sử chia cắt 2 miền Nam Bắc. Cho đến Địa đạo Vịnh Mốc - “ngôi làng” trong lòng đất, nơi người dân Vịnh Mốc chuyển cuộc sống xuống độ sâu hàng chục mét giữa bom bay đạn lạc.

Các thành viên cùng đến viếng, dâng hương ở Nghĩa trang Trường Sơn - nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sĩ. Tiếp đó, dàn cast cùng hai khách mời Hưng Nguyễn, Tăng Duy Tân đến với Thành Cổ Quảng Trị - chứng tích bi tráng của 81 ngày đêm đỏ lửa. Khép lại trải nghiệm tại Thành Cổ, 8 anh em thả hoa đèn hoa đăng trên sông Thạch Hãn để tri ân những người ngã xuống vì hòa bình dân tộc.

Một thử thách thú vị của tập 93 đó là “Hành trình dưới lòng đất”, các thành viên xuống đường hầm và cầm một lá cờ đi ra. Là người đi áp cuối, Kiều Minh Tuấn bị sợ hãi, hoang mang. Khi mới đi được một đoạn, việc tự mình va trúng thành tường cũng khiến nam diễn viên giật mình. Đến đoạn ngã rẽ có những bức tượng mô tả lại cảnh sinh hoạt của người dân, chú Sáu lại hú hồn nhẹ.

Vì tốc độ của Kiều Minh Tuấn chậm, nên HIEUTHUHAI xuất phát cuối cùng mà nam diễn viên mới đi được đoạn ngắn. Chính vì thế, tiếng bước chân của Út Hiếu vô tình khiến chú Sáu càng hoang mang hơn, không biết là tiếng động của ai và từ đâu phát ra.

HIEUTHUHAI nghe được tiếng vọng hoang mang từ Kiều Minh Tuấn và bày trò trêu người anh. Thay vì đáp lời, em út còn cố tình giẫm chân rầm rầm, tạo tiếng động lạ khiến Kiều Minh Tuấn thêm hoảng loạn. Sau khi suy ngẫm, Kiều Minh Tuấn quyết định đi tiếp và chọn một hướng khác để không phải... đụng mặt HIEUTHUHAI.

Tăng Duy Tân sơ hở là "ăn vạ"

Trong một trò chơi khác ở Địa đạo Vịnh Mốc, 8 người chia thành hai đội ngẫu nhiên và thi hò đúng giai điệu, vấp váp sẽ bị cây chày giã “khổng lồ” gõ vào đầu. Đội Tăng Duy Tân, Ngô Kiến Huy, Dương Lâm, Hưng Nguyễn liên tục sai lời. Đến lần thứ tư biện minh bất thành, các thành viên một lần nữa bị ăn một phát giã gạo như “trời giáng”.

Thu Diễm và Tăng Duy Tân tìm cách ăn vạ. Tăng Duy Tân không quên sử dụng “chiếc vai trật” của mình ở mùa 3 để tiếp tục làm khó ê-kíp. Thấy đồng đội bất ổn, Hưng Nguyễn lo lắng hỏi thăm. Thế nhưng, Tăng Duy Tân khẳng định mình chỉ đang “tiểu phẩm”.

Đội HIEUTHUHAI cũng bị dính "liên hoàn giã gạo". "Thủ phạm" nhiều lần hát sai nhất chính là Kiều Minh Tuấn. Đã “rối loạn ngôn ngữ” khó nhớ lời, nam diễn viên còn bị đối thủ chơi xấu, đứng rủ rỉ bên tai khiến chú Sáu bị liệu.

Ngay sau khi thử thách được hoàn thành, Kiều Minh Tuấn “tác động vật lý” Ngô Kiến Huy và Hưng Nguyễn - hai người gây xao nhãng nhiều nhất. Ngoài ra, với số lần quên lời và lộn lời “vượt trội” của mình, đội Kiều Minh Tuấn đành chịu thua, đội Tăng Duy Tân chính thức giành được phần ăn trưa ngon hơn đối thủ.