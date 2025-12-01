Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

2 Ngày 1 Đêm tập 91: Đỗ Nhật Hoàng hóa Hằng Nga, Steven Nguyễn làm chú Cuội

Trương Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong tập 91 "2 Ngày 1 Đêm", hai trai đẹp phim điện ảnh "Mưa Đỏ" - Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng "ú òa" khán giả với màn hóa trang có 1-0-2.

"Hằng Nga" Đỗ Nhật Hoàng lộ diện

Một trong những chi tiết khán giả trông đợi nhất ở tập 91 2 Ngày 1 Đêm là tiết mục Trung Thu mà các nghệ sĩ đã chuẩn bị. Người vào vào vai Hằng Nga không ai khác đó chính là khách mời Đỗ Nhật Hoàng. Đặc biệt, nhân vật “chú Cuội” được phân cho "trai đẹp phản diện" của Mưa Đỏ - Steven Nguyễn.

Điều gây “dở khóc dở cười” là hình tượng một Hằng Nga nhiều múi, đô con. Ngay khi “Hằng Nga” Đỗ Nhật Hoàng vừa xuất hiện, người hâm mộ rần rần. “Chú Cuội” Steven Nguyễn cũng hết hồn nhận không ra “chị Hằng” vì nhân vật này... tập gym quá đà.

Không những vậy, “Hằng Nga” Đỗ Nhật Hoàng còn có một tuyệt chiêu ấn tượng - múa siêu dẻo. Thay vì đánh nhau ầm ầm với “thảo khấu” Dương Lâm, Đỗ Nhật Hoàng tận dụng kỹ năng nhảy thành mảng miếng, “đối phó” với cây hài của 2 Ngày 1 Đêm.

bia-1500-x-1000-px-22.png
Các thành viên khác cũng vào vai mượt không thể tả, cùng nhau tạo nên tiết mục Trung Thu ngoại truyện sôi động, ý nghĩa. Ảnh: BTC.

Kiều Minh Tuấn bơi "bằng cả tính mạng"

Thử thách cuối cùng trong số các trò chơi quyết định chỗ ngủ của hai đội ở chặng Tuyên Quang là bơi tiếp sức. Người xuất phát đầu tiên là Đỗ Nhật Hoàng. Ngay sau đó, HIEUTHUHAI đuối sức nhưng vẫn được các anh em cổ vũ và hoàn thành tốt. Người thứ ba là Ngô Kiến Huy - sở hữu tốc độ lướt nước nhanh thoăn thoắt. Tuy nhiên, đến lượt mình, "chú Sáu" Kiều Minh Tuấn lại sợ nước, lo lắng không kịp bơi và hoàn thành thử thách.

bia-1500-x-1000-px-23.png

Thế nhưng, đứng trước sự “hấp dẫn” của chỗ ngủ ngon, Kiều Minh Tuấn bơi “bằng cả tính mạng”. Không phụ lòng mong đợi, chú Sáu thành công, giúp phần thi bơi tiếp sức của cả đội hoàn thành kịp trước đề bài, giành được suất ngủ sướng. Điều này đồng nghĩa với việc một lần nữa em Gien-Nỳ, linh vật bị cho là “xui xẻo” của chương trình - được phá dớp.

bia-1500-x-1000-px-24.png

Đúng với chủ đề “Hành Trình Kết Nối”, chặng Tuyên Quang còn có một phần giao lưu đặc biệt giữa các thành viên với các em học sinh tiểu học tại địa phương. Không chỉ chơi cùng các em, các thành viên 2 Ngày 1 Đêm còn hóa “sao đỏ”, canh chừng xem ai làm chưa đúng để bắt lên phạt.

Bên cạnh tặng quà bánh, ê-kíp 2 Ngày 1 Đêm gửi thêm học bổng nâng cấp trường học. Trường Giang đại diện gửi lời chúc đến quý thầy cô và các em học sinh, mong phần quà này có thể giúp cho việc giảng dạy, học tập tại nơi đây được thuận lợi hơn.

bia-1500-x-1000-px-25.png
585585088-868281205892527-5459033705391742395-n.jpg
Trương Quỳnh Như
