2 Ngày 1 Đêm tập 88: HURRYKNG nhập hội "ăn khổ", Cody Nam Võ bị "chơi dơ"

Cody Nam Võ bị HIEUTHUHAI "chơi dơ"

Một trong hai khách mời tập 88 2 Ngày 1 Đêm là "anh trai" Cody Nam Võ. Ngay từ tập đầu tiên của chặng Hà Nam, Cody thể hiện được khiếu hài hước ấn tượng và cũng nhanh chóng “hòa tan” cùng anh em dàn cast. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng bị các thành viên khác “kiếm chuyện” vì đa phần trò chơi là các thử thách cá nhân.

Ở thử thách đầu tiên liên quan đến bát cháo hành, các thành viên sẽ phải nấu cháo bằng bếp củi và phải tự đi lấy nguyên liệu. Tuy nhiên, các “A Nở” sẽ không đi bình thường mà phải dùng ghế nối ghế để di chuyển. Đây cũng chính là lúc các thành viên bắt đầu tung “kỹ xảo” để phá đối thủ.

Một trong những màn phá hoại dở khóc dở cười nhất đến từ vị trí HIEUTHUHAI. Vì ở gần với Cody Nam Võ, nên nam rapper cũng tiện tay "cầm nhầm" niêu đất của khách mời. Trong quá trình giấu, do lực nhấn tay quá mạnh nên HIEUTHUHAI vô tình làm bể nắp niêu của Cody. Đến khi Cody lấy xong nguyên liệu, quay về chỗ phát hiện bị mất niêu nấu cơm, mọi thứ đã muộn màng.

Ngô Kiến Huy là may mắn được chọn trúng gần khu vực nguyên liệu. Nhờ đó, nam ca sĩ nhóm bếp và bắt đầu nhanh chóng. Thế nhưng, đến khi gần hết thời gian, nồi cháo bỗng... thành cơm niêu do nấu quá lửa, bị cạn nước. Tình huống “dở khóc dở cười” khiến Ngô Kiến Huy không trở tay kịp, đành nộp bài thi sớm cho chương trình.

Cody Nam Võ ăn "hành" te tua tại 2 Ngày 1 Đêm. Ảnh: BTC.

HURRYKNG nhập hội "ăn khổ"

Thử thách tiếp theo là “Nước Mắt Của A Nở”. Các thành viên và khách mời cùng thi xem ai sẽ là người rơi nước mắt sớm nhất với tình huống được cho. Mọi người đều nhập tâm nhất có thể, thậm chí là dùng cả đạo cụ là gừng, chanh và hơi khói để thắng, nhằm giành được suất ăn trưa thật ngon.

Màn ráng tạo nước mắt của khách mời HURRYKNG khiến khán giả cười nghiêng ngả. Dù đã lấy tâm lý từ khi chưa bước vô cửa thử thách, cho đến áp dụng các biện pháp hỗ trợ như chanh, gừng, khói cũng không thể khiến nam rapper chảy nước mắt. Thậm chí, thành viên GERDNANG còn cố đổ nước để tăng kích thích tuyến lệ nhưng tất cả đều vô nghĩa. Thế là màn rơi nước mắt từ cảm động lại thành cảm lạnh, khiến các thành viên khác được một phen cười nghiêng ngả.

Màn rơi nước mắt từ cảm động lại thành cảm lạnh của HURRYKG.

Chính vì màn khóc không ra nước mắt, HURRYKNG đành phải nhập hội mất slot ăn ngon buổi trưa. Thành viên còn lại của hội GERDNANG - HIEUTHUHAI cũng phải chịu cảnh “ăn khổ” vì cũng không hoàn thành thử thách rơi nước mắt.

Gần cuối tập 88, các Hunter - Thợ săn đến từ chương trình Đấu Trường Gia Tốc bất ngờ xuất hiện. Ngay khi thấy đường chạy 100m cũng như sự xuất hiện của các Thợ Săn, ba cựu thành viên của show là Cris Phan, Ngô Kiến Huy và HURRYKNG không khỏi hoảng loạn.