Vũ. mang concert "Bảo Tàng Của Nuối Tiếc" đến với 3.500 khán giả tại Úc

HHTO - Tiếp nối thành công của Concert Tour “Bảo Tàng Của Nuối Tiếc” tại TP.HCM và Hà Nội cuối năm 2024, Vũ. chính thức mang hành trình âm nhạc này đến với khán giả tại Úc vào ngày 5 và 8/11/2025 vừa qua.

Hai đêm diễn tại Melbourne và Sydney của Vũ. đã thu hút hơn 3.500 khán giả tham dự. Khán giả đã cùng nhau hát vang các ca khúc của Vũ., tạo ra một bầu không khí thân mật, gần gũi. "Cảm giác như đang xem concert ở Việt Nam chứ không phải là Australia" - chia sẻ từ một khán giả. "Khi những người đi ngang qua đều ngước nhìn hàng dài người hâm mộ và tò mò ca sĩ nào sẽ biểu diễn ngày hôm nay, thì em rất tự hào khi được trả lời rằng đó là ca sĩ Vũ. đến từ Việt Nam" - một khán giả khác bày tỏ.

Đồng hành cùng Vũ. trong tour diễn tại Australia còn có Màu Nước Band, và nghệ sĩ khách mời đặc biệt - Madihu. Sự kết hợp của Vũ. cùng các anh em nghệ sĩ thân thiết đã mang đến những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc cho khán giả. Các màn trình diễn live được đánh giá cao về độ trọn vẹn, với giọng hát truyền cảm của Vũ. và phần hòa âm chất lượng từ ban nhạc.

LILITHIA REVIEWS - trang đánh giá uy tín trong giới nghệ thuật tại Úc cũng đã dành tặng những lời có cánh cho đêm diễn tại Melbourne: "Buổi diễn tại Melbourne còn hơn cả một đêm dành cho những trái tim tan vỡ. Đó là một trải nghiệm đắm chìm trong cảm xúc, nỗi nhớ và sự kết nối dành cho tất cả mọi người".



Trong đêm diễn tại Sydney, Vũ. lần nữa chứng kiến một màn cầu hôn lãng mạn của cặp đôi khán giả khi trình diễn ca khúc Anh Nhớ Ra. Được người hâm mộ ví von như "ông hoàng se duyên", đây vốn không phải là lần đầu tiên khoảnh khắc ý nghĩa này diễn ra ở những buổi diễn của Vũ.

Vũ. chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên chính thức mình có một tour diễn ở ngoài Việt Nam. Điều khiến mình vui hơn nữa là được gặp gỡ những khán giả Việt Nam, đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài…”; “Đây cũng là một thước đo để xem âm nhạc của mình liệu có truyền tải được nhiều năng lượng và câu chuyện đến mọi người hay không."

Song song với tour diễn quốc tế, Vũ. cũng có nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm một năm phát hành album Bảo Tàng Của Nuối Tiếc. Tháng 10 vừa qua, Vũ. đã tổ chức hai đêm Private Show đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM.

Bên cạnh đó, Vũ cũng phát hành Concert film Bảo Tàng Của Nuối Tiếc, cùng với những thước phim tài liệu được ghi hình tại Trại sáng tác Hoà Bình - nơi anh lên ý tưởng và thực hiện album phòng thu thứ 3, thay cho lời tri ân đến các khán giả đã đồng hành và ủng hộ cho dự án.