Vũ trụ "Say Hi" gặp thế khó, fan các mùa bùng nổ tranh cãi khắp cõi mạng

Trải qua 2 mùa Anh Trai và 1 mùa Em Xinh, Vũ trụ "Say Hi" của DatVietVAC đã thu về lượng nghệ sĩ hùng hậu, trải dài từ lâu năm đến tân binh và mang nhiều cá tính âm nhạc đa dạng. Dù vậy sau đêm Chung kết của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 vừa qua, tín hiệu mừng về những kế hoạch dành cho Vũ trụ "Say Hi" đang chớp tắt một cách đáng tiếc.

Vũ trụ "Say Hi" trải qua 3 mùa thi với hàng loạt nghệ sĩ tham gia.

Đầu tiên, cần cập nhật chuyện gì đã xảy ra sau đêm Chung kết "định mệnh" của ngày 13/12. Những tưởng là sự kiện vinh danh cả hành trình của mùa 2, đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi" 2025 lại nảy sinh nhiều chủ đề gây tranh cãi. Đáng nói nhất chính là việc các Anh trai mùa 2 dường như không phải nhân vật chính, phải chia sẻ thời lượng với các Anh trai mùa 1 và dàn khách mời trao giải.

Thậm chí, sự kiện còn có không ít tiết mục từ dàn sao mùa đầu tiên, đỉnh điểm là "liên hoàn" Walk. Việc các Anh trai mùa 2 lên hình quá ít, không có khoảnh khắc vinh danh xứng đáng khiến người hâm mộ hụt hẫng.

Cư dân mạng bất bình với đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Kể từ đó, những tranh luận trong nội bộ Vũ trụ "Say Hi" bùng lên. Một số cư dân mạng bất bình khi ekip có vẻ quá chú trọng vào mùa 1, dẫn đến các Anh trai mùa 2 chịu thiệt thòi. Thậm chí trong một bài đăng về concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 tới, BTC còn sử dụng cụm từ "Vũ trụ Say Hi" như ám chỉ việc dàn thí sinh năm 2025 phải "sẻ chia" đất diễn cho mùa 1 hoặc thậm chí dàn Em xinh. Những khán giả vốn chỉ theo dõi mùa 2 đã lên tiếng về vấn đề khó chịu này dưới phần bình luận.

Cụm từ Vũ trụ "Say Hi" được nhắc đến trong bài đăng về concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 gây bức xúc.

Song, phía fan mùa 1 cũng có những hồi đáp ngược lại. Có ý kiến cho rằng Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên thực chất có rất nhiều điểm chưa thỏa đáng, nhất là ở đêm Chung kết. Vào thời điểm đó, 30 Anh trai mùa 1 không có màn biểu diễn ca khúc chủ đề riêng, và cũng có nhiều điều mà sang mùa 2 mới được khắc phục. Từ đó, những tranh luận giữa người hâm mộ các mùa dần trở nên gay gắt hơn rất nhiều.

Khán giả lên tiếng bênh vực dàn Anh trai mùa 1.

Mặt khác, một số cư dân mạng chỉ ra rằng đây vốn là sự thiếu sót đến từ ekip, khi đã không có kế hoạch thỏa đáng dành cho nghệ sĩ của mình. Có người đặt ra giả thuyết rằng nếu Chung kết Anh Trai "Say Hi" mùa 2 được thực hiện chỉn chu hơn, dàn 30 Anh trai có nhiều thời lượng xuất hiện, trình diễn và vinh danh hơn, khách mời có cách dẫn dắt trao giải súc tích hơn thì có lẽ sự bàn tán và tranh cãi đã không bùng lên, khiến cho Vũ trụ "Say Hi" bị dồn vào thế bí như hiện tại.