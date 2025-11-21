Miss Universe 2025: Tân Hoa hậu đến từ Mexico từng là người có drama với BTC

HHTO - Chung kết Miss Universe 2025 diễn ra lúc 8 giờ ngày 21/11 (theo giờ Việt Nam) với vương miện thuộc về người đẹp đến từ Mexico Fatima Bosch. Chiến thắng của Fatima gây không ít ý kiến trái chiều vì cô đã từng có drama ngay từ những ngày đầu với ông Nawat - Trưởng BTC cuộc thi.

Tân Hoa hậu Fatima Bosch năm nay 24 tuổi, xuất thân trong gia đình có truyền thống thi sắc đẹp. Cô đã tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Iberoamericana. Sau đó, cô tiếp tục học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan và Học viện Lyndon ở Vermont, Mỹ. Cô cũng sở hữu thương hiệu thời trang riêng, với những thiết kế dành cho cả nam và nữ.

Fatima Bosch là thí sinh nổi tiếng nhất năm nay sau ồn ào với ông Nawat tại lễ trao sash. Ông Nawat đã chất vấn các thí sinh về việc không cho phép nhân viên của ban tổ chức quay quảng cáo. Sau đó, ông chỉ đích danh đại diện Mexico. Đại diện Mexico cùng với một số thí sinh đã rời khỏi lễ trao sash, trong đó có cả đương kim Miss Universe.

Trong chương trình Chung kết, đại diện Mexico không được đánh giá quá cao, vì thế việc cô đăng quang gây nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt, khi trong Top 5 chung cuộc toàn những cái tên vô cùng sáng giá: Thái Lan, Philippines, Bờ Biển Ngà và Venezuela. Nhiều netizen cho rằng Mexico đăng quang là do ông Nawat đang cố lấy lòng Chủ tịch tổ chức Miss Universe người Mexico - ông Raul Rocha.

Ở phần ứng xử, đại diện Mexico nhận được câu hỏi: "Theo bạn, những thử thách lớn nhất để trở thành người phụ nữ của năm 2025 là gì? Và bạn sử dụng danh hiệu Miss Universe ra sao để mang lại an toàn cho phụ nữ trên toàn thế giới?".

Fatima Bosch trả lời: "Nếu được trở thành Miss Universe, tôi muốn dùng tiếng nói của mình để bảo vệ người khác và tạo ra những thay đổi tích cực. Ở đây, chúng tôi là những người phụ nữ có khả năng làm nên lịch sử".

Top 5 cùng trả lời câu hỏi: "Nếu bạn đăng quang đêm nay, bạn sẽ sử dụng danh hiệu này thế nào để ủng hộ sức mạnh của những cô gái trẻ?".

Tân Hoa hậu Fatima Bosch khẳng định: "Các bạn hãy luôn tin vào sức mạnh phi thường của sự trung thực. Đừng để bất cứ ai, bất cứ lời nói hay hành động nào làm bạn nghi ngờ giá trị bản thân hay khiến bạn gục ngã. Bạn mạnh mẽ hơn những gì bạn tưởng và tiếng nói của bạn đều xứng đáng được lắng nghe".

Top 5 còn lại nhận các danh hiệu: Á hậu 1 thuộc về đại diện Thái Lan , Á hậu 2 người đẹp Venezuela, Á hậu 3 thuộc là Philippines và Á hậu 4 thuộc về người đẹp Bờ Biển Ngà.