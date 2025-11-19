Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Thủy công bố bản vẽ các thiết kế dạ hội cho màn final walk tại Miss International

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy đang có mặt tại Nhật Bản, đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025. Mới đây, nàng hậu đã chia sẻ một số bản thiết kế trang phục dạ hội dành cho màn final walk trong đêm Chung kết.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thanh Thủy mới đây đã công bố 7 bản vẽ thiết kế trang phục dạ hội cho màn final walk của cô trong đêm Chung kết Miss International 2025.

thanh-thuy.jpg
﻿thanh-thuy6.jpg
thanh-thuy1.jpg

NTK Lê Thanh Hoà tiếp tục là người đồng hành cùng nàng hậu ở sự kiện quan trọng này. Các bản phác thảo được thực hiện với nhiều form dáng trang phục dạ hội, hầu hết đều cúp ngực để khoe triệt để lợi thế "bờ vai mắc áo" của Hoa hậu Thanh Thủy.

thanh-thuy2.jpg
thanh-thuy3.jpg
thanh-thuy4.jpg
thanh-thuy5.jpg

Bên cạnh 3 bản vẽ với gam màu trắng, còn có 4 mẫu khác với gam màu hồng, gam màu đặc trưng của Miss International. Người hâm mộ cũng cho rằng các thiết kế mang gam màu hồng đẹp, đặc sắc và hợp với màn final walk của Thanh Thủy hơn.

thanh-thuy11.jpg
thanh-thuy12.jpg

NTK Lê Thanh Hòa cũng là người thiết kế trang phục dạ hội cho đêm Chung kết Miss International 2024 của Hoa hậu Thanh Thủy. Còn nhớ vào thời điểm gần tới Chung kết, cộng đồng mạng cho rằng thiết kế dạ hội được Thanh Thủy lựa chọn cho đêm Chung kết quá nhạt nhoà, kêu gọi cô và NTK đổi trang phục. Trước sức ép của dư luận, Hoa hậu Thanh Thủy vẫn kiên định với lựa chọn của mình, đồng thời động viên NTK Lê Thanh Hoà hãy tin và sự thể hiện của cô. Sau đó, nàng hậu đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Miss International 2024, ghi dấu ấn lịch sử cho nhan sắc Việt.

thanh-thuy7.jpg
﻿﻿thanh-thuy10.jpg
thanh-thuy8.jpg
thanh-thuy9.jpg

Hoa hậu Thanh Thủy hiện đang đồng hành cùng BTC và các thí sinh của cuộc thi Miss International 2025. Cô sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm vào đêm Chung kết cuộc thi, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/11.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Huỳnh Thị Thanh Thủy #Miss International #dạ hội #final walk #thiết kế thời trang #Hoa hậu Việt Nam 2022 #Miss International 2024 #Hoa hậu Thanh Thủy

