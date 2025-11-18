Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kiều Duy suýt khóc trước khi thi trang phục dân tộc tại Miss International 2025

JEANIE - Ảnh và video clip: NVCC

HHTO - Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã hoàn thành phần thi National Costume thuộc khuôn khổ Miss International 2025. Trang phục “Cửu Long Ẩn Vân” đã gặp một sự cố trước khi trình diễn khiến nàng hậu căng thẳng suýt khóc.

Tại phần thi National Costume (Trang phục Dân tộc), Hoa hậu Kiều Duy trình diễn bộ trang phục văn hoá dân tộc mang tên Cửu Long Ẩn Vân, đây là thiết kế của tác giả Nguyễn Song Huy.

kieu-duy2.jpg
kieu-duy5.jpg

Cửu Long Ẩn Vân được lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh, sáng tác dưới triều vua Khải Định. Hình ảnh chín con rồng hiện lên sinh động qua nhiều góc nhìn, khi uy nghi chính diện, lúc mềm mại uốn lượn. Tất cả hòa quyện tạo nên một tổng thể vừa huyền bí vừa mạnh mẽ.

Phần thi National Costume của Miss International 2025 không được phát sóng trực tiếp, khiến khán giả tiếc nuối. Dẫu vậy, qua một số đoạn video do thí sinh và ê-kíp đăng tải, Kiều Duy được khán giả nhận xét trình diễn tự tin, bản lĩnh.

Trước khi bước vào phần thi, Hoa hậu Kiều Duy chia sẻ rằng dù đã nhiều lần tập luyện và từng trình diễn Cửu Long Ẩn Vân, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Đáng chú ý, trang phục Cửu Long Ẩn Vân đã gặp một sự cố trước khi trình diễn. Cụ thể, chiếc vòng cổ của bộ trang phục bị gãy trong quá trình vận chuyển, dù đã được gói và bảo quản kỹ lưỡng. Vì thế, Hoa hậu Kiều Duy đã trình diễn mà không đeo phụ kiện này.

kieu-duy1.jpg
kieu-duy3.jpg

Khoảnh khắc ngồi chờ đến lượt bước ra sân khấu, Kiều Duy thừa nhận bản thân căng thẳng và lo lắng, chực bật khóc nhưng cố gắng kìm nén. Theo NTK Nguyễn Song Huy, chiếc vòng cổ đóng vai trò then chốt trong tổng thể thiết kế Cửu Long Ẩn Vân.

Đây không chỉ là một chi tiết trang trí mà còn là điểm nhấn giúp cân bằng bố cục, kết nối phần mấn đội đầu với các chi tiết trên thân trang phục để mỗi chuyển động của Hoa hậu Kiều Duy trở nên hài hòa, không bị rời rạc. Vòng cổ cũng giúp tôn lên sự sắc nét của thiết kế khi lên sân khấu, đồng thời thu hút ánh nhìn ở khu vực trung tâm gương mặt.

kieu-duy.jpg

Tuy vậy, Hoa hậu Kiều Duy vẫn giữ được sự bình tĩnh, bản lĩnh trình diễn trọn vẹn với thần thái tự tin.

123.jpg
JEANIE - Ảnh và video clip: NVCC
#Hoa hậu Kiều Duy #Miss International 2025 #Hoa hậu Quốc tế 2025 #National Costume #Cửu Long Ẩn Vân #Hoa hậu #Trang phục Dân tộc #Nguyễn Ngọc Kiều Duy

