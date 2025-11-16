Thanh Thủy trở lại Nhật cho màn final walk, khép lại nhiệm kỳ Miss International

HHTO - Sau một năm đương nhiệm, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy chuẩn bị khép lại hành trình rực rỡ của mình trên cương vị Miss International 2024.

Hiện tại, cuộc thi Miss International 2025 lần thứ 63 đã chính thức diễn ra tại Nhật Bản. Đêm Chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 27/11, tức là chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Hoa hậu Thanh Thủy sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Hoa hậu Thanh Thủy đã lên đường trở lại Nhật Bản. Trong chuyến đi lần này, cô sẽ đồng hành cùng các thí sinh Miss International 2025, hỗ trợ các hoạt động của BTC với vai trò đương kim Hoa hậu, đồng thời chuẩn bị cho khoảnh khắc final walk quan trọng trên sân khấu Chung kết.

Ngoài gia đình của Thanh Thủy, ekip thân thuộc, người hâm mộ cũng có mặt tại sân bay để tiễn nàng hậu đi chuyến công tác kéo dài nhiều ngày. Cô hạnh phúc khi nhận được bánh kem chúc mừng và tình cảm nồng nhiệt từ khán giả.

Hơn một năm qua, Hoa hậu Thanh Thủy làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Trên cương vị Miss International 2024, cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế.

Sân khấu final walk của Hoa hậu Thanh Thuỷ tại Miss International 2025 chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng mong đợi nhất của đêm Chung kết, đặc biệt đối với khán giả Việt Nam.