Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Thanh Thủy trở lại Nhật cho màn final walk, khép lại nhiệm kỳ Miss International

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Sau một năm đương nhiệm, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy chuẩn bị khép lại hành trình rực rỡ của mình trên cương vị Miss International 2024.

Hiện tại, cuộc thi Miss International 2025 lần thứ 63 đã chính thức diễn ra tại Nhật Bản. Đêm Chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 27/11, tức là chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Hoa hậu Thanh Thủy sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

thanh-thuy5.jpg
thanh-thuy4.jpg

Hoa hậu Thanh Thủy đã lên đường trở lại Nhật Bản. Trong chuyến đi lần này, cô sẽ đồng hành cùng các thí sinh Miss International 2025, hỗ trợ các hoạt động của BTC với vai trò đương kim Hoa hậu, đồng thời chuẩn bị cho khoảnh khắc final walk quan trọng trên sân khấu Chung kết.

thanh-thuy7.jpg
thanh-thuy.jpg

Ngoài gia đình của Thanh Thủy, ekip thân thuộc, người hâm mộ cũng có mặt tại sân bay để tiễn nàng hậu đi chuyến công tác kéo dài nhiều ngày. Cô hạnh phúc khi nhận được bánh kem chúc mừng và tình cảm nồng nhiệt từ khán giả.

﻿thanh-thuy2.jpg
thanh-thuy6.jpg
thanh-thuy1.jpg
thanh-thuy3.jpg

Hơn một năm qua, Hoa hậu Thanh Thủy làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Trên cương vị Miss International 2024, cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế.

thanh-thuy9.jpg
thanh-thuy8.jpg

Sân khấu final walk của Hoa hậu Thanh Thuỷ tại Miss International 2025 chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng mong đợi nhất của đêm Chung kết, đặc biệt đối với khán giả Việt Nam.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Hoa hậu Thanh Thủy #Miss International 2024 #Hoa hậu Việt Nam 2022 #Nhật Bản #Final walk #Huỳnh Thị Thanh Thủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục