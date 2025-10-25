Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những xu hướng chân váy dành cho các quý cô công sở trong mùa Thu Đông 2025

Mai Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Không khí mát mẻ báo hiệu đây chính là thời điểm tuyệt vời để diện những chiếc chân váy xinh xắn, thoải mái. Xu hướng mùa này mang vẻ đẹp hoài cổ, nhưng được hiện đại hóa với những chi tiết như lớp vải mỏng và kiểu dáng bất đối xứng, khiến mọi bản phối trở nên thanh lịch và sang trọng.

1. Ren nổi bật

img-9004.jpg

Những chiếc chân váy ren thanh lịch đang rất nổi bật tại Tuần lễ Thời trang Copenhagen, nơi các tín đồ thời trang châu Âu diện những bản phối vừa thanh lịch, vừa độc đáo. Chất liệu ren vốn quyến rũ, được cập nhật thêm nét cắt xẻ táo bạo sẽ trông trendy hơn, nhưng vẫn dễ dàng để phối đồ.

img-8994.jpg

Hãy thử kết hợp một chiếc áo len dày với chân váy ren mini và tất họa tiết cho những sự kiện cuối tuần, hoặc thay thế bằng áo sweatshirt, cardigan và chân váy midi nhẹ nhàng hợp với chốn văn phòng.

2. Tông màu trong suốt

img-9001.jpg

Đến giờ, xu hướng trong suốt không cần phải giới thiệu nữa, nó đã xuất hiện dưới nhiều hình thức trong những năm qua, từ trang phục đến phụ kiện, từ thảm đỏ đến sàn diễn, thậm chí đồ nội thất và decor.

img-8999.jpg

Vì vậy, chân váy trong suốt vẫn là item hot trend, và càng hợp lý hơn nữa khi phối layering hợp thời tiết Thu Đông.

img-9003.jpg

Váy chất liệu trong suốt chắc chắn phải có lớp lót bên trong để bảo đảm sự kín đáo, chỉ để lộ một chút da phù hợp cho môi trường công việc hay hẹn hò.

img-9002.jpg

3. Kẻ caro vintage

Trong giới thời trang, họa tiết kẻ caro là một trong những xu hướng luôn trở lại mỗi mùa Thu Đông. Năm nay, nó đặc biệt nổi bật nhất trên những chiếc chân váy, Burberry và Dôen đã chứng minh điều đó.

img-8997.jpg

Dù màu sắc hay kiểu kẻ nào cũng rất dễ phối đồ, nhưng trendy nhất là màu xanh Cotswolds từ Cider, satin màu cam từ Zara, và màu hồng từ Isabel Marant.

img-8995.jpg

Hãy thử kết hợp với áo hoodie và giày loafer đế dày cho những ngày đi làm bình thường, và thay bằng áo blazer ôm cùng giày cao gót cho các cuộc họp.

4. Chân váy xếp nếp

img-9005.jpg

Một năng lượng trẻ trung từ thời trang học đường đang lan tỏa khắp nơi. Các thương hiệu Bally, Tory Burch và Miu Miu ra sức thuyết phục các nàng rằng đã đến lúc đầu tư vào một chiếc chân váy nếp gấp chính hiệu.

img-8996.jpg

Nó là lựa chọn hoàn hảo cho cả phong cách đơn giản và phá cách. Để hợp với môi trường văn phòng, hãy kết hợp chân váy xếp nếp với cardigan nhẹ hoặc áo rugby và giày loafer.

img-9006.jpg

Nếu muốn ấn tượng hơn một chút, hãy phối với áo bomber da và giày sneaker slim. Dù lựa chọn thế nào, bạn cũng sẽ nổi bật dù không nhân dịp gì cả.

Mai Lâm
