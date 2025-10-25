Xu hướng son môi Thu 2025 mà các nàng nên thử để nổi bật trong ngày se lạnh

HHTO - Để diện mạo càng thêm nổi bật trong thời tiết se lạnh cuối năm, hãy thử những màu son môi hot trend: Hồng nhẹ nhàng, san hô lãng mạn, nâu trầm sang trọng... Sự kết hợp giữa phong cách thời trang thanh lịch và trang điểm cùng những màu son thời thượng, đảm bảo bạn sẽ nổi bật như một fashion blogger.

Môi hồng nhẹ nhàng, tự nhiên

Dành cho những ai yêu thích phong cách trang điểm tự nhiên, đôi môi hồng tự nhiên đang là xu hướng được yêu thích khắp nơi. Màu môi này mang đến vẻ tươi tắn, trẻ trung mà vẫn giữ được nét sang trọng và tinh tế, nó hoàn hảo cho cả ngày làm việc, lẫn những buổi tối dạo phố.

Bí quyết để tăng sự hoàn hảo cho đôi môi chính là dùng son dưỡng có màu hồng nhạt hoặc son tint để có làn môi ửng hồng tự nhiên. Thoa thêm son bóng trong suốt để có lớp nền căng mọng, khỏe mạnh. Đôi môi hồng nhẹ nhàng phù hợp với lông mày rậm và makeup look clean girl.

Nâu nhạt trầm lặng, sang trọng

Son môi màu nâu, tone đậm hơn màu nude và nhạt hơn cam đất đang là nguồn cảm hứng của hàng loạt beauty blogger. Màu son vừa quen vừa lạ này tạo cảm giác đôi môi tự nhiên nhưng đầy sức hút.

Có thể kẻ thêm viền để định hình đôi môi, đồng thời tạo thêm chiều sâu và độ đầy đặn. Hoặc không muốn viền thì tán đều son cho mịn và dùng thêm son bóng để tạo hiệu ứng căng mọng là đã đủ hoàn hảo. Môi màu nâu nhạt có độ trầm lắng, kết hợp với phấn mắt màu đồng và phấn má tông ấm để tạo hiệu ứng đồng nhất và sang trọng hơn.

Môi màu đất nung thanh lịch, ấm áp

Tone màu đất nung đậm hơn màu nâu nhạt bên trên được đa số các nàng ưa chuộng hơn. Nó cũng là màu son không thể thiếu của cho mùa Thu - Đông, vì nó giống màu quế, mang lại cảm giác ấm áp và vô cùng tôn da. Môi màu đất nung hợp với outfit của ngày lẫn đêm, hợp đi làm lẫn đi chơi. Nó tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa vẻ thanh lịch, đậm đà và đời thường, dễ dùng.

Son màu đất nung kết hợp với phấn mắt màu nâu ánh nhũ, cùng phấn bắt sáng màu vàng sẽ tạo nên makeup look Thu - Đông thống nhất. Nên tối giản hóa các phần trang điểm khác trên gương mặt để đôi môi trở thành tâm điểm chính.

Màu san hô chuyển sắc, lãng mạn

Môi màu san hô vẫn luôn đứng đầu những xu hướng trang điểm lãng mạn nhất thu đông. Lấy cảm hứng từ quả đào ngọt lịm, trend năm nay đẩy mạnh màu san hô có độ chuyển sắc nhẹ nhàng. Từ tone hồng cam đậm ở trung tâm môi, dần chuyển sang màu nhạt hơn và mờ dần ở phần rìa môi, tạo cảm giác đôi môi có chiều sâu và rạng rỡ hơn.

Phối hai sắc san hô đậm nhạt khác nhau, nhưng cần có sự tương đồng về màu để sự chuyển tiếp được mượt mà và tự nhiên. Thêm một chút son bóng ở giữa để đôi môi trông đầy đặn hơn. Màu son này thích hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng, có thể nhấn một chút ở hàng mi với mascara, tạo vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn.