Xu hướng trang sức từng khiến thế hệ trước mê đắm nay trở lại muôn phần mạnh mẽ

Mai Lâm - Quý Hiên
HHTO - Xu hướng trang sức của năm nay tưởng khó đoán, nhưng thật ra lại quá dễ đoán và dễ bắt trend. Hầu hết chúng đều từng có một thời được yêu thích, nay hot trở lại và càng được Gen Z yêu thích nhiều hơn.

Dây chuyền vỏ sò

14.png

Dây chuyền vỏ sò, vỏ ốc nguyên thủy hoặc mạ vàng, mạ bạc đang cực kì thịnh hành. Chúng từng là món đồ lưu niệm mà ai đi biển cũng phải mua, vì không kiềm chế được trước sự mời gọi của chúng.

13.png

Nhưng nay, dây chuyền vỏ sò đã đi vào mọi ngóc ngách cuộc sống thành thị, từ quán café, trường học, công sở hay trung tâm thương mại, được các tín đồ thời trang phối với nhiều phong cách khác nhau.

15.png

Dù đeo riêng lẻ một chiếc, hay đeo layer, chúng đều toát lên vẻ sang trọng và sành điệu, cực kì thu hút!

Hạt cầu vồng

61kadgyn80l-uy1000.jpg

Mặc dù các nàng nghiêm túc có thể thấy kiểu vòng cổ cầu vồng này hơi sến súa và trẻ con, nhưng không thể phủ nhận được độ hot của nó trong mấy tháng qua.

74bab49ef2d3f957df71cd65625d10b1.jpg

Dây chuyền được xỏ từ rất nhiều hạt cầu vồng, kích thước to, nhỏ khác nhau nhưng đều cùng mang đến một tinh thần vui tươi, tích cực. Kết hợp phối layer với ngọc trai, hoặc dây chuyền kim loại mảnh sẽ mang đến cho bạn một vẻ ngoài đúng xu hướng.

12.png

Ngọc trai Baroque

Ngọc trai luôn được giới thời trang ưu ái, không năm nào là không có mặt trong danh sách hot trend.

starlit-splendor-baroque-pearl-ring-unique-shaped-1135052.jpg

Năm nay, hạng mục ngọc trai có thay đổi một xíu về ngoại hình, những viên trai tròn lủm hoàn hảo đang nhường sân cho ngọc trai baroque, là những viên trai thô tự nhiên, trông cấu trúc và độc đáo khác thường.

11.png
10.png

Vòng cổ mặt dây chuyền

Những chiếc vòng cổ xỏ mặt đá, mặt kim loại nhiều hình dáng, nhiều chủ đề từng ở đỉnh cao và cũng từng bị coi là lỗi thời, nhưng kể từ mùa Hè 2025, chúng đã chính thức trở lại vòng xoay xu hướng.

evil-eye-power.jpg

Chiếc vòng cổ tuy đơn giản, không cầu kỳ, nhưng là kiểu vòng cổ phù hợp với mọi trang phục: Áo ba lỗ, áo thun, áo sơ mi vải lanh, thậm chí cả đồ bơi. Nó toát lên vẻ giản dị và nhẹ nhàng, một điểm nhấn rất tinh tế cho trang phục.

innovative-jewelry-brands-covid-homepage-1280x720.jpg
9.png
Mai Lâm - Quý Hiên
