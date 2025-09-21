Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

3 đôi giày kinh điển mà bạn sẽ không hối tiếc nếu sở hữu một trong số chúng

MAI LÂM
HHTO - Tất cả các tín đồ thời trang sành sỏi đều biết chính xác những đôi giày nào có thể phối với tất cả kiểu quần áo mà họ có. Chắc chắn đó không phải là đôi giày thời thượng nhất, mà là ba đôi giày kinh điển.

Giày thể thao đa năng

17.png

Bộ outfit gồm chân váy bút chì màu be, kết hợp áo sơ mi dài tay kẻ sọc màu hồng nhạt, cùng tất màu đỏ tía và giày thể thao cổ điển màu nâu điểm xuyết vàng, nhìn tuy đơn giản nhưng thu hút lạ thường. Bổ sung thêm túi da đen trắng và kính mắt trendy là xong bước hoàn thiện cuối cùng.

11.png

Lúc nào cũng là thời điểm thích hợp để đầu tư vào một đôi giày thể thao cổ điển, có nó càng sớm thì càng lời. Những mẫu giày buộc dây bán chạy nhất của Adidas, Veja và Nike luôn được các ngôi sao ưa chuộng và thường xuyên sử dụng. Chúng kết hợp hoàn hảo với mọi thứ, từ quần tây, váy midi đến quần legging đen và quần nỉ.

00527bb4e5d9e98ae350ed10792fca9c.jpg

Mặc dù màu đen và trắng cổ điển luôn nằm trong danh sách must-have, nhưng năm nay, xu hướng thời trang đã bổ sung thêm bảng màu mới để gia tăng sự lựa chọn, ví dụ như nâu, đỏ, vàng, xanh lá,... mang đến làn gió thời đại mới cho những thiết kế cổ điển vốn đã quá quen thuộc.

Giày lười cổ điển

20.png

Giày lười không bao giờ là lỗi thời, thậm chí mùa Thu năm nay chúng còn ở đỉnh cao phong cách. Không cần biết bạn còn đi học hay không, nhưng chắc chắn hãy sở hữu một đôi giày lười lấy cảm hứng từ thời trang học đường.

Chúng luôn mang lại cảm giác hoàn hảo và trẻ trung vào mọi lúc mọi nơi, dù bạn thích kiểu dáng thô, cứng cáp hay thon gọn kiểu Mary Jane. Giày lười phối cùng áo blazer, quần jeans và tất cổ cao là hoàn hảo nhất, cả bộ trang phục toát lên phong cách Miu Miu trên sàn diễn. Ngoài ra, giày lười hợp với đa số mọi kiểu quần áo, mang có tất hay không tất đều hợp lý, tùy theo sở thích và gu phối đồ của từng người.

Giày bệt ballet

21.png

Giày bệt ballet là đôi giày phổ biến và cần thiết nhất trong mọi tủ giày. Chúng chưa bao giờ lỗi mốt và kết hợp hoàn hảo với hầu hết mọi loại trang phục. Giày bệt được ưa chuộng và xuất hiện trên đường phố nhiều không kém giày cao gót, đa dạng mẫu mã và chất liệu. Vì vậy hãy tìm một màu sắc và thiết kế phù hợp với phong cách cá nhân của bạn. Chỉ cần vậy thôi là đủ tự tin mặc cùng bất kì trang phục nào để ra đường đi đến mọi môi trường, từ trường học, công sở đến trung tâm thương mại, nhà hàng, café.

MAI LÂM
