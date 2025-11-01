Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những xu hướng nail dễ thương dành cho các nàng chuộng tông hồng nhẹ nhàng

Mai Lâm
HHTO - Dù bạn đang tìm kiếm một bộ nail cho dịp cuối năm hay để bổ sung cho phong cách hằng ngày, thì những gợi ý này đều phù hợp và không sợ lỗi thời. Tông hồng nhạt sẽ là lớp nền hoàn hảo trong những ngày u ám và đầy sương, thêm chút biến tấu để bộ móng của bạn đặc biệt hơn.

Ombré hồng nhạt

9.png

Móng ombré là sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại. Thiết kế này có sự chuyển màu nhẹ nhàng từ nền hồng nhạt hoặc trong suốt, đến đầu móng trắng sữa, tạo ra hiệu ứng mờ ảo tinh tế.

yellow-and-pink-ombre-nails.jpg

Bạn cũng có thể áp dụng ngược lại với lớp nền là những màu pastel khác như baby blue, vàng bơ hay tím nhạt, phối với đầu móng hồng nhạt sau đó tạo hiệu ứng ombré.

Pale pink

baby-pink-nail-colour-trend-311482-1704284463432-main.jpg

Bộ móng màu hồng nhạt pale pink siêu ngọt ngào và nữ tính này là một sự thay thế hoàn hảo cho bộ móng nude tối giản. Đây cũng là tông màu vượt thời gian, không lỗi thời, luôn mang lại sự tươi tắn và sang trọng cho bạn. Nó hợp với mọi dịp và tôn lên nét đẹp tự nhiên của mọi tông da.

Chi tiết art độc đáo

83403da985dc13fd00cfab5b94a15bcf.jpg

Thêm các chi tiết vẽ độc đáo như hình dạng trừu tượng hoặc họa tiết tối giản để bộ móng có nền trung tính của bạn thêm phần đặc sắc. Vừa thể hiện cá tính nhưng vẫn giữ được sự sang trọng.

b1bdcdfb88ce37ae712f714924c05539.jpg

Hôm nào bạn mặc đồ tối giản, bộ móng này sẽ là điểm nhấn tinh tế cho tổng thể. Còn với những bản phối có gu riêng, bộ móng lại càng tuyệt vời hơn vì góp phần thể hiện cá tính thời trang của bạn.

Mai Lâm
#Xu hướng móng tay nhẹ nhàng #Thiết kế ombré hồng nhạt #Móng pastel và màu baby blue #Nail màu hồng pale pink #Trang trí móng với họa tiết tối giản #Phong cách nail nữ tính và sang trọng #Phối móng với phong cách thời trang cá tính #Xu hướng nail phù hợp mùa cuối năm #Nail thể hiện cá tính thời trang

