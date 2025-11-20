Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rồng Xanh 2025: Song Hye Kyo đẹp không tì vết, bộ ba "The Glory" có cú lia máy hài hước

Vàng (tổng hợp)

HHTO - Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46 đã chính thức diễn ra vào tối 19/11. Sự kiện điện ảnh danh giá này không chỉ vinh danh các tác phẩm xuất sắc mà còn trở thành nơi quy tụ những nam thần, mỹ nữ hàng đầu xứ kim chi, tạo nên một đêm "yến tiệc visual" cùng nhiều cú lia cam nức lòng người hâm mộ.

Mọi sự chú ý trên thảm đỏ đều đổ dồn vào đôi vợ chồng quyền lực Hyun Bin - Son Ye Jin. Son Ye Jin gây choáng ngợp với màn "lột xác" táo bạo trong chiếc váy lưới kèm voan, khéo léo khoe tấm lưng trần quyến rũ và đặc biệt là mái tóc ngắn trẻ trung, tạo ra sự bùng nổ trên mạng xã hội. Hyun Bin cũng không hề kèm cạnh khi xuất hiện lịch lãm trong suit đen cổ điển phối cùng kính đen, thần thái nam tính cuốn hút.

optimize-17635516195161885941299.png
1763570215569.png
BinJin thắng lớn tại Rồng Xanh 2025.

Dù phải cạnh tranh với dàn mỹ nhân đa thế hệ, Yoona (SNSD) vẫn được công chúng ca ngợi là "mỹ nhân đẹp nhất Rồng Xanh 2025". Cô rực rỡ như một đóa hoa hồng với chiếc váy đỏ. Kiểu tóc và lối trang điểm không cầu kỳ, nhan sắc của nữ thần nhà SNSD vẫn "bất bại" trước mọi ống kính cam thường.

g6hx9oybyaajweo-1763555156621-17635551580132077304835.jpg
Yoona rực rỡ nhưng một đóa hoa hồng, visual sáng rực bất chấp camera thường.
g6hyl96awaeajar-1763555161292-176355516163069702397.jpg

Trong khi nhiều người hâm mộ tiếc nuối vì Song Hye Kyo vắng mặt trên thảm đỏ, cô lại bất ngờ xuất hiện bên trong hội trường. Song Hye Kyo lập tức lọt vào khung hình với mái tóc ngắn thanh lịch, nụ cười nhẹ và vẻ đẹp không tì vết. Điều khiến mạng xã hội "náo loạn" là sự xuất hiện của cô bên cạnh Jung Sung Il. Sự tái ngộ của cặp đôi visual cực phẩm trong The Glory này khiến người hâm mộ không ngừng phấn khích. Jung Sung Il cũng toát lên vẻ điềm đạm, chỉn chu trong bộ suit đen.

screenshot-2025-11-19-232917.png
Sự tái ngộ bất ngờ của cặp đôi The Glory lập tức khiến cộng đồng mạng náo loạn.

Lễ trao giải lần này còn bùng nổ bởi những màn giao lưu hài hước khó quên trên sân khấu. Khi Jung Hae In xuất hiện để trao giải, anh lập tức thu hút mọi ánh nhìn với visual sáng bừng và phong thái lịch lãm. Đi cùng anh, nữ diễn viên Shin Ye Eun làm dân mạng cười ngất vì độ "tẻn tẻn". Khi thấy camera chiếu đến mình, cô diễn "là đang quay mình sao" bằng giọng điệu và cử chỉ điệu đà đặc trưng.

Máy quay lia đến "Dong Eun" Song Hye Kyo và "Ha Do Yeong" Jung Sung Il bên dưới cũng bật cười vì "tiểu Yeon Jin" Ye Eun đời thực đáng yêu.

586029055-852592940447963-2542010403242642992-n.jpg
Jung Hae In xuất hiện lịch lãm bên cạnh nữ diễn viên Shin Ye Eun.
z7242417580323-c7c2785e0de3c83a8745bbb8ff6dd936.jpg
Shin Ye Eun gần đây luôn "tẻn tẻn" trong mọi lễ trao giải mà cô xuất hiện.

Khoảnh khắc hài hước nhất phải kể đến khi Lee Sun Bin bất ngờ chọc cười bạn trai Lee Kwang Soo sau khi anh chào khán giả và cam lia đến cô. Người nổi tiếng hay chọc cười người khác như Kwang Soo cũng phải chịu thua và ngượng ngùng trước hành động "lầy lội" của bạn gái.

z7242421020586-863aee6d768ac5a67927b28058da6a18.jpg
Khoảnh khắc ngượng ngùng của Kwang Soo và Woo Bin trước hành động "lầy lội" của Sun Bin.

Ngoài ra, lễ trao giải còn chứng kiến màn khoe sắc của nhiều gương mặt ấn tượng khác, tạo nên sự đa dạng cho "bữa tiệc" visual. Hai MC của chương trình là Lee Je Hoon và Han Ji Min cũng tạo nên cơn "địa chấn" visual cho thảm đỏ.

photo-lee-je-hoon-han-ji-min-brilliant-couple-12713301.jpg
photo-lee-chae-min-kim-so-hyun-sunnam-12736701.jpg
"Chôn-ha" Lee Chae Min nổi bật với thân hình chuẩn mẫu 1m90 đầy thu hút cùng Kim So Hyun.
blue-dragon-film-award-lee-sun-bin-high-end-humanization-12720901.jpg
Lee Sun Bin trong chiếc váy tông màu nude thướt tha trên khu vực thảm đỏ.
unnamed.jpg
