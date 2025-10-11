Lady Gaga sẽ góp mặt trong phần tiếp theo của “The Devil Wears Prada”?

HHTO - Lady Gaga được cho là sẽ góp mặt trong phần tiếp theo của “The Devil Wears Prada”, bộ phim thời trang kinh điển chuẩn bị trở lại màn ảnh vào năm 2026. Dù thông tin đang khiến người hâm mộ háo hức, phía hãng phim vẫn giữ im lặng trước tin đồn này.

Sau gần hai thập kỷ kể từ khi phần phim gốc ra mắt, The Devil Wears Prada 2 hiện đang được ghi hình tại Milan (Ý), đây cũng là địa điểm vừa thu hút sự chú ý khi Lady Gaga được bắt gặp xuất hiện gần phim trường, giữa lịch trình bận rộn của tour diễn Mayhem Ball.

Lady Gaga được fan bắt gặp tại địa điểm quay The Devil Wears Prada 2.

Theo các nguồn tin quốc tế, ngôi sao từng giành giải Oscar và Grammy nhiều khả năng sẽ góp mặt trong vai khách mời, đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng đầu tiên kể từ năm 2024 với Joker: Folie à Deux.

Dự án được 20th Century Studios chính thức xác nhận, với sự trở lại của bộ đôi từng tạo nên thành công phần đầu - đạo diễn David Frankel và biên kịch Aline Brosh McKenna cùng dàn diễn viên gốc gồm Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci, bên cạnh loạt gương mặt mới như Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet và Simone Ashley, bộ phim hứa hẹn mang đến sắc thái mới mẻ và hấp dẫn hơn.

The Devil Wears Prada 2 hứa hẹn tạo nên nhiều điều thú vị và hấp dẫn hơn nữa.

Theo giới truyền thông, nội dung phần hai sẽ xoay quanh Miranda Priestly (Meryl Streep) - tổng biên tập quyền lực của tạp chí Runway - phải đối mặt với sự sụp đổ của ngành báo in trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Trong khi đó, Emily Charlton (Emily Blunt) - cựu trợ lý nay là giám đốc cấp cao của một tập đoàn xa xỉ, đang nắm quyền chi phối thị trường quảng cáo toàn cầu. Anne Hathaway cũng được cho là sẽ tái xuất trong bối cảnh mới của ngành truyền thông hiện đại.

Nội dung phần mới sẽ quay quanh những cái tên tạo nên tên tuổi phần đầu.

Dù thông tin về sự tham gia của Lady Gaga đã lan truyền rộng rãi, đến nay vẫn chưa có tuyên bố chính thức từ phía hãng phim hay đại diện của cô xác nhận chi tiết vai diễn. Phía báo chí đã liên lạc với 20th Century Studios để xác minh nhưng chưa nhận được phản hồi xác thực.

Lady Gaga tạo nên tiếng vang không nhỏ dù thông tin tham gia vẫn chưa được xác thực.

Nếu thông tin này được xác thực, sự xuất hiện của Lady Gaga sẽ trở thành điểm nhấn thú vị, mang làn gió mới vào The Devil Wears Prada 2. Cùng với sự trở lại của Meryl Streep, Anne Hathaway và Emily Blunt, bộ phim được kỳ vọng tiếp tục định nghĩa sức hút của thế giới thời trang sang trọng trên màn ảnh.

Cảnh quay thời trang của The Devil Wears Prada chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng.

Theo thông báo từ hãng sản xuất, The Devil Wears Prada 2 dự kiến khởi chiếu vào ngày 1 tháng 5 năm 2026, tròn 20 năm kể từ khi phần phim đầu tiên công chiếu.