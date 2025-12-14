Tân Binh Toàn Năng tập 11: TEMPEST đã đến Việt Nam, dàn tân binh sẽ vượt qua áp lực?

HHTO - Nhóm nhạc hàng đầu Gen 4 K-Pop - TEMPEST đã chính thức có mặt tại Việt Nam, mang theo năng lượng bùng nổ và sự phấn khích đến khán giả Tân Binh Toàn Năng.

TEMPEST khuấy đảo Tân Binh Toàn Năng

Sự đổ bộ của TEMPEST tại Tân Binh Toàn Năng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Đây là nhóm nhạc thuộc Yuehua Entertainment, ra mắt năm 2022, nhanh chóng khẳng định vị thế “kỷ lục gia” khi gần như hoàn thành danh hiệu “Rookie Grand Slam” với loạt giải thưởng danh giá như “Best Male Rookie Award” (Genie Music Awards 2022) và “Rookie of the Year - Male” (Hanteo Music Awards 2023). TEMPEST còn là tân binh nam có album bán chạy nhất năm và là nhóm nam tân binh duy nhất lọt Top 1 Weekly Circle Chart ngay khi ra mắt.

Nhóm vừa hoàn thành tour diễn solo đầu tiên T-OUR: Tempest Voyage tại đây và liên tục được vinh danh quốc tế cho thị trường khu vực, gần đây nhất là: “Male Idol of the Year” (Vietnam) tại Brand of the Year Awards 2024 và “Best Male Idol” (Vietnam) tại Korea First Brand Awards 2025.

Người hâm mộ chờ đợi những sân khấu trình diễn đẳng cấp mà TEMPEST mang đến Tân Binh Toàn Năng. Nguồn video: BTC.

Các Tân binh Thăng cấp có vượt qua được áp lực tâm lý?

Trải qua 4 Công diễn, các tân binh đã có cơ hội học hỏi từ 6 nhóm nhạc quốc tế đến từ Hàn Quốc (8TURN, JUSTB, ARrC), Nhật Bản (Kid Phenomenon), Thái Lan (BUS) và Đài Loan - Trung Quốc (FEniX). Tại Công diễn 5, dàn Tân binh Thăng cấp sẽ được gặp gỡ dàn tiền bối giàu kinh nghiệm tại Việt Nam.

Sau Công diễn 4, các tân binh đã kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt là sau khi phải tạm biệt hai đồng đội Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn. Tập 11 tạo ra một khoảng nghỉ, giúp các tân binh củng cố tinh thần đoàn kết và chuẩn bị tâm lý cho Công diễn cuối cùng.

8 tân binh đã có một buổi dã ngoại , cùng nhau tham gia các trò chơi, hoạt động để gắn kết với nhau. Dàn trai đẹp được tham gia nhiều thử thách thú vị: “Đảo não đổi đời” (làm ngược lại yêu cầu), “Thợ săn bị săn” (bảo vệ đồng đội”), “Hành lang số phận” (vượt qua nỗi sợ) và vượt qua chướng ngại để tìm ra mật khẩu rương báu. Cuối cùng, các tân binh đã hoàn thành tất cả thử thách và mở được rương báu, giành lấy chiếc cúp chiến thắng.

Những khoảnh khắc chân thật, không còn áp lực đã thắp lại nụ cười rạng rỡ của các tân binh. Nguồn ảnh: BTC.

Đức Duy bộc bạch: “Thay vì là những khuôn mặt mệt mỏi, áp lực khi luyện tập, làm việc thì đó là những nụ cười mà em thấy được từ mọi người, trông như một đám trẻ con. Em mong chúng mình sẽ không bao giờ quên nhau, anh em mình dù có như thế nào vẫn sẽ liên lạc với nhau để cùng đi chơi như này”.