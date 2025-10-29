Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gojo được xác nhận trở lại trong Jujutsu Kaisen, có cả phim chiếu rạp riêng?

Thiện Dư

HHTO - "Thầy Gộ" Gojo sẽ trở lại trong Jujutsu Kaisen (Chú Thuật Hồi Chiến) mùa 3, sau khi bị phong ấn tại trận đấu Shibuya gây cấn.

Jujutsu Kaisen (Chú Thuật Hồi Chiến) đang là một trong những anime được mong đợi trong năm 2026. Từ khi ra mắt, tác phẩm được chuyển thể từ truyện tranh của Gege Akutami đã chinh phục hàng triệu fan trên toàn cầu, sở hữu nhiều giải thưởng ấn tượng. Hiện tại, ai nấy đều đang sôi sục chờ đợi Jujutsu Kaisen mùa 3, không chỉ với những trận chiến đỉnh cao như Yuji đối đầu Yuta, mà còn có sự trở lại, hay đúng hơn là giải phóng của "thầy Gộ" Gojo Satoru.

jujutsu-kaisen-season-3.jpg

Từ mùa 2 của Jujutsu Kaisen, Gojo đã bị phong ấn từ cuộc chiến tại Shibuya, khiến khán giả sốt ruột. Chính vì vậy trong mùa 3 tới, sự trở lại của Gojo là gần như chắc chắn khi phiên bản anime này sẽ khai thác khoảng 85 chương truyện gốc, chuyển thành thời lượng 24 tập phim. Nếu đúng theo tiến độ như vậy thì khoảnh khắc Gojo trở lại sẽ xảy ra vào đúng tập cuối của mùa 3, trở thành đoạn kết khép lại khiến người xem thỏa mãn.

mixcollage-04-feb-2025-02-23-pm.jpg
Gojo trở lại trong Jujutsu Kaisen mùa 3.

Việc để sự giải phóng của Gojo "hạ màn" Jujutsu Kaisen mùa 3 sẽ là bước đệm lý tưởng để loạt phim bước sang giai đoạn mới, giữ chân khán giả trong sự hồi hộp. Chưa kể, Gojo thậm chí còn có thể xuất hiện trong phần phim điện ảnh riêng, trong đó tập trung rõ nét vào màn đối đầu của anh và Sukuna. Kết thúc như trên của mùa 3 sẽ là "chất xúc tác" hoàn hảo, dẫn đến trận chiến mãn nhãn và bùng nổ trên màn ảnh rộng.

Trong phiên bản manga gốc, câu chuyện của Gojo đã được định đoạt đoạn kết. Thế nhưng với những ai chỉ theo dõi anh và Jujutsu Kaisen trên màn ảnh, đây là màn tái xuất hứa hẹn gây sốt, giúp nhân vật này củng cố ngôi vị được yêu thích nhất hiện nay.

sukuna-vs-gojo-1-77f159a4-e660-4.jpg
Trận chiến giữa Sukuna và Gojo có thể được làm phim điện ảnh.

Ngoài ra, Gege cũng ấp ủ việc sẽ nhanh chóng chuyển thể dự án truyện mới Jujutsu Kaisen: Mojuro trong tương lai, dự kiến sản xuất trong 6 tháng. Mojuro lấy bối cảnh 68 năm sau sự kiện truyện chính, khi Trái Đất đang bị xâm lăng bởi chủng tộc ngoài hành tinh tên Simuria. Các hậu duệ của dàn nhân vật chính, dẫn đầu bởi bộ ba Maru, Tsurugi và Yuka, giờ đây phải xông pha bảo vệ thế giới.

549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#Jujutsu Kaisen mùa 3 #Jujutsu Kaisen #Gojo Satoru #Gojo #Chú Thuật Hồi Chiến #Sukuna

