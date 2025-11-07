Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xôn xao ảnh Conan "thay hình đổi dạng" đến mức khó nhận ra, sự thật là gì?

Thiện Dư

HHTO - Hình ảnh Conan trông khác lạ trong phiên bản anime trở thành đề tài "nóng sốt" trên mạng xã hội Việt Nam.

Thời gian gần đây, một hình ảnh Conan trong phiên bản anime đang khiến cộng đồng mạng "sục sôi". Trong ảnh, Conan đang chạy đi hối hả nhưng điều khiến khán giả quan tâm nhất chính là ngoại hình khác biệt, khó nhận ra của cậu. Từ nét mặt đến đầu tóc, Conan đều trông như người khác. Nếu không có chiếc áo xanh dương trứ danh, chắc chắn người hâm mộ khó lòng nhận ra đây là chàng thám tử tiểu học Teitan.

photo-6082571004753414974-y.jpg
photo-6082571004753414975-y.jpg
Những bức ảnh tạo hình mới của Conan gây xôn xao.

Bức ảnh này được nhiều trang mạng xã hội Việt lan truyền, với nhiều chú thích nội dung khác nhau. Có trang cho biết đây là một cảnh trong Movie 26, 27... thậm chí còn là phiên bản bị thay đổi khi phim được chiếu ở Ấn Độ. Tuy nhiên, mọi nhận định trên đều không chính xác.

photo-6082571004753414973-y.jpg
Bức ảnh gây sốt mạng xã hội Việt.

Thực chất, đây là một tạo hình có thật trong phim Thám Tử Lừng Danh Conan. Cụ thể là trong tập phim 1128, Conan đã tráo đổi thân phận với một cậu bé tên Kazuo. Kazuo là nạn nhân của một vụ bắt cóc, và bằng cách đổi trang phục cho nhau, Conan có thể tiếp cận và dễ dàng hạ gục bọn xấu.

73c865c6305c4f25915541c5398ab212tplv-p14lwwcsbr-7.jpg
48c9372cca00473e86c96635c031ec16tplv-p14lwwcsbr-7.jpg
Conan hoán đổi với Kazuo trong tập 1128.

Mặt khác, việc Thám Tử Lừng Danh Conan có sự thay đổi "chóng mặt" về mặt mỹ thuật và tạo hình cũng là chủ đề được bàn tán suốt nhiều năm của người hâm mộ. Trải qua gần 30 năm, phiên bản anime tất nhiên không tránh được có những cột mốc "chuyển mình", cải thiện và thay đổi về phần nhìn để phù hợp với thời đại. Về mặt tích cực, có không ít nhân vật được "tân trang" và trở nên nổi bật, được yêu thích hơn, đơn cử là Trung sĩ Takagi khi anh được xem là một trong những phiên bản "lột xác" nổi tiếng nhất của Thám Tử Lừng Danh Conan.

472669231-122130867614476295-1612795549373018563-n.jpg
Màn thay đổi ngoại hình ngoạn mục của Takagi.

Ngoài ra, việc có cuộc "cách mạng" đồ họa và hình ảnh cũng giúp các phiên bản chiếu rạp gần đây của Thám Tử Lừng Danh Conan được đón nhận nồng nhiệt, đạt thành công lớn. Chưa bàn đến nội dung, các cảnh hành động, rượt đuổi hay cháy nổ ngày càng mãn nhãn, góp phần giúp người xem thích thú và bàn tán nhiều hơn. Sắp tới, Conan sẽ đi đến phần điện ảnh thứ 29 với nhân vật chủ chốt là "nữ thần gió" Chihaya Hagiwara, hứa hẹn mang đến những phân đoạn "chất lừ" đáng mong chờ.

ayxckpkn8z1-a2nv5hgffz2-q5gidsrl.jpg
Chihaya trong Conan.
banner.jpg
Thiện Dư
#Conan #Thám Tử Lừng Danh Conan #Conan Movie 29

