Now You See Me trở lại sau 9 năm cùng “màn ảo thuật” lớn nhất mọi thời đại

HHTO - Sau gần một thập kỷ vắng bóng, thương hiệu Now You See Me trở lại, đánh dấu sự tái hợp đầy đủ của nhóm “Tứ Kỵ Sĩ” cùng lời hứa đưa khán giả quay về với tinh thần ảo thuật thông minh và những pha xoắn não đầy bất ngờ đã làm nên danh tiếng của loạt phim.

Phi vụ mới được mở ra

Now You See Me: Now You Don’t (Phi Vụ Thế Kỷ: Thoắt Ẩn Thoắt Hiện) mang đến làn gió mới cho chuỗi phim này sau hơn chín năm chờ đợi, khi các Kỵ Sĩ phải đối mặt với một thế lực công nghệ đáng gờm đang thao túng sự thật. Giờ đây, ảo thuật không chỉ còn là những cú lừa bằng khói và gương mà khoác thêm lớp áo của công nghệ, AI và cả thực tế ảo. Dẫu vậy, bộ phim vẫn giữ trọn “linh hồn” của thương hiệu: sự kết hợp giữa trí tuệ, mưu mẹo và khả năng ảo thuật khiến khán giả phải nghi ngờ chính đôi mắt của mình.

Từ đó, phim mở ra những câu hỏi lớn về niềm tin trong thế giới hiện đại khi “ảo thuật” không còn nằm trong đôi tay của người biểu diễn, mà ẩn trong các thuật toán, deepfake (video/ảnh làm giả từ trí tuệ nhân tạo) và mạng xã hội. Phi Vụ Thế Kỷ: Thoắt Ẩn Thoắt Hiện phản chiếu cách con người thời nay chọn lọc thông tin giữa thời đại nhiễu loạn dữ liệu, nơi mọi thứ đều có thể bị thổi phồng, bóp méo hoặc dựng lại chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Bộ tứ quen thuộc trở lại

Now You See Me phần đầu tiên đã mang tới nhóm ảo thuật gia mang tên Tứ Kỵ Sĩ, nhưng phần 2 lại vắng bóng cô gái duy nhất trong nhóm Henley Reeves. Và bây giờ, cô trở lại để cùng đồng đội thực hiện phi vụ mới nhằm phơi bày một tội ác với quy mô toàn cầu. Henley Reeves sẽ là mảnh ghép hoàn hảo giúp nhóm Tứ Kỵ Sĩ lấy lại bản lĩnh sắc sảo, tự tin, những người mạo hiểm, thông minh và luôn đi trước khán giả một bước.