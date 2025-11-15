IELTS cam kết bảo đảm quyền lợi thí sinh và ngăn sự cố điều chỉnh điểm tái diễn

HHTO - Sau nhiều tranh cãi liên quan đến việc điểm thi IELTS của một số thí sinh bị ảnh hưởng do sự cố kỹ thuật, chia sẻ với Hoa Học Trò Online, đại diện phát ngôn kỳ thi IELTS khẳng định, sự cố này chỉ diễn ra với 1% thí sinh trong giai đoạn từ tháng 8/2023 - 9/2025. Hơn 99% các bài thi IELTS trên toàn cầu trong giai đoạn này không bị ảnh hưởng và hiện không còn sự cố nào ảnh hưởng đến các bài thi IELTS đang diễn ra.

Tối 12/11, nhiều thí sinh tại Việt Nam dự thi IELTS từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2025 cho biết đã nhận được thông báo từ các đơn vị tổ chức thi IELTS về việc cập nhật lại điểm số. Theo giải thích từ IELTS, một sự cố kỹ thuật đã khiến điểm Nghe hoặc Đọc của một số thí sinh bị điều chỉnh, với khả năng tăng hoặc giảm so với kết quả ban đầu, đồng nghĩa với việc phiếu điểm (TRF) cũ sẽ không còn giá trị sử dụng.

Nhiều thí sinh cho biết đã nhận được thông báo về sự cố. Ảnh: Chụp màn hình.

Để khắc phục, IELTS đưa ra hai lựa chọn hỗ trợ: hoàn lệ phí thi hoặc thi lại miễn phí, với hạn chót xác nhận trước ngày 1/5/2026. Các trường hợp xác nhận sẽ được xử lý trong vòng 60 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin.

Sự cố đã làm dấy lên những lo ngại về độ tin cậy và cơ chế giám sát của hệ thống chấm thi IELTS, nhất là trong bối cảnh chứng chỉ này đang có ảnh hưởng lớn đến tuyển sinh và cơ hội học tập của thí sinh.

Bên cạnh thông báo đến trực tiếp thí sinh, IELTS cũng đưa ra hai phương án hỗ trợ (hoàn tiền hoặc thi lại), đồng thời chủ động liên hệ với các bên liên quan để nhanh chóng giải quyết sự cố. Ảnh: Internet.

Trước các ý kiến trái chiều, đại diện phát ngôn của kỳ thi IELTS cho biết kỳ thi đã chủ động khắc phục và ưu tiên hỗ trợ thí sinh nhằm giảm thiểu các tác động không mong muốn. “Chúng tôi đã liên hệ với toàn bộ thí sinh bị ảnh hưởng để cập nhật kết quả, gửi lời xin lỗi và cung cấp các hỗ trợ cần thiết. Nếu thí sinh không nhận được thông báo, điều đó có nghĩa kết quả của thí sinh không bị ảnh hưởng,” đại diện IELTS khẳng định.

Trên trang web chính thức, mục “Các câu hỏi thường gặp”, IELTS cũng đã cập nhật thông tin về sự cố, đồng thời nhấn mạnh rằng sự cố này không hề liên quan đến các vấn đề pháp lý hay quy định về hệ thống: “IELTS cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật, công bằng và minh bạch trong tổ chức kỳ thi.”

IELTS nhấn mạnh kỳ thi này đã triển khai các biện pháp cần thiết để tránh sự cố tương tự trong tương lai. Ảnh: British Council.

Đại diện phát ngôn cho biết hệ thống chấm thi IELTS được vận hành theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, nhằm bảo đảm tính minh bạch cho hàng triệu bài thi mỗi năm. IELTS cũng cho biết đã triển khai các biện pháp cần thiết để tránh sự cố tương tự trong tương lai.

Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp thí sinh, IELTS cho biết đang phối hợp với các tổ chức chấp thuận IELTS, các trung tâm khảo thí, cơ quan quản lý và cơ quan chức năng để làm rõ sự việc và đảm bảo quyền lợi cho những người bị ảnh hưởng.