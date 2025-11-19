Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trend "gu nhạc lớp mình" gây sốt, thêm một cách để teen lưu giữ kỷ niệm học trò

Dương Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Teen hưởng ứng trào lưu "gu nhạc lớp mình" trên mạng xã hội TikTok, lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ qua từng trang lời nhạc.

Cụ thể trên mạng xã hội TikTok thời gian qua, giới trẻ và nhất là học sinh đã đăng tải nhiều video hưởng ứng trào lưu "gu nhạc lớp mình". Trong đó, các học sinh cùng lớp viết bài hát mình yêu thích vào giấy, sau đó được tổng hợp lại thành video hoàn chỉnh. Hiện tại trend "gu nhạc lớp mình" đang nhận được lượng tương tác khủng, với trung bình hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn lượt thả tim cho mỗi video.

img-1678.jpg
Trào lưu "gu nhạc lớp mình" đang gây sốt mạng xã hội TikTok.

Chỉ đơn giản là ghi lại sở thích âm nhạc cá nhân, teen đã có thể vừa thể hiện bản sắc của riêng mình, vừa có thêm kỷ niệm đáng yêu, khó quên cùng các bạn cùng lớp. Nhờ trào lưu này, cư dân mạng như được trở về với thời thanh xuân tươi đẹp, đồng thời biết thêm nhiều gu nghe nhạc thú vị, thậm chí "độc lạ" của giới trẻ hiện nay.

Gu nhạc lớp 11C3, trường THPT Ngan Dừa thu về hơn 2 triệu lượt xem. Nguồn: @b.sn.xi.3
Hơn 1 triệu lượt xem dành cho gu nhạc Tổ 2 của một trường THPT. Nguồn: @t.2.3k53.thpt.b

Chẳng hạn như, một số lớp có các học sinh chuộng nghe nhạc Em Xinh "Say Hi", nhưng có lớp lại thích thưởng thức âm nhạc Âu Mỹ, K-Pop... Ngoài ra, còn có nhiều bạn học sinh có gu độc đáo hơn, thích nghe nhạc thính phòng, Beethoven hay nhạc Latin. Mỗi người mỗi vẻ, mang đến một màu sắc riêng để tạo nên tổng thể video cực cuốn.

img-1675.jpg
"Gu nhạc lớp mình" là dịp để teen khoe sở thích nghe nhạc cá nhân.

Đồng thời, đây cũng là dịp để teen thể hiện sự sáng tạo của mình thông qua cách trình bày bài bát. Đó có thể là trang giấy tập đơn giản, hay được biến tấu với cách bố trí, thiết kế bắt mắt, mô phỏng màn hình máy nghe nhạc hay điện thoại. Hình thức này gợi nhớ sâu sắc đến trào lưu viết tự bạch hay lời bài hát vào sổ của thập niên 2000, 2010, giúp tuổi học trò thêm phần đáng nhớ và ý nghĩa.

img-1676.jpg
Mỗi lớp, mỗi học sinh có một cách thể hiện "giao diện" nghe nhạc của mình.
banner.jpg
Dương Kiều
#Gu nhạc lớp mình #TikTok #trào lưu TikTok #kỷ niệm học đường

