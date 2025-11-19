Sắc Vọng Ca cùng học sinh Tiểu học Mỹ Đình 1 góp sách, lan tỏa văn hóa đọc kiểu mới

Mới đây, sự kiện “Sắc Vọng Ca” của dự án giáo dục Libreria Project đã được tổ chức thành công tại trường Tiểu học Mỹ Đình 1 (Hà Nội). Chương trình dưới hình thức buổi talkshow cùng chuỗi các hoạt động tương tác, quyên góp “Đổi sách - Lấy quà” kết hợp giờ giao lưu bổ ích đã nhận được nhiều sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các em học sinh và tập thể giáo viên nhà trường.

Libreria Project là một dự án cộng đồng được thành lập vào năm 2020 bởi một nhóm học sinh THPT trên địa bàn TP. Hà Nội với sứ mệnh lan tỏa, nâng cao văn hóa đọc và thu hẹp khoảng cách giáo dục. Dự án được triển khai với các hoạt động chính: Chuỗi hoạt động lan tỏa văn hóa đọc, Hội chợ gây quỹ quyên góp và Buổi giảng dạy kỹ năng mềm cho các bạn học sinh.

Trải qua 6 mùa hoạt động với sứ mệnh lan tỏa những giá trị tích cực, Libreria Project chính thức bước sang mùa hoạt động thứ 7 với sự kiện khởi đầu mang tên “Sắc Vọng Ca”. Cùng với thông điệp “Gieo hạt tri thức - Điểm màu ước mơ”, chương trình không chỉ mang tới cho các tween những trải nghiệm và chia sẻ gần gũi mà còn góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc, khơi gợi niềm đam mê với sách cũng như cung cấp những kỹ năng cần thiết cho hành trình phát triển của mỗi em học sinh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần nhiệt huyết và đam mê, các thành viên trong Ban tổ chức đã lên kế hoạch sự kiện tỉ mỉ, chuẩn bị nội dung chuỗi hoạt động “Sắc Vọng Ca” thật chỉn chu và kỹ lưỡng để đảm bảo chương trình có thể diễn ra trọn vẹn, đồng thời mang đến cho các em học sinh những trải nghiệm ý nghĩa.

Chương trình talkshow kết hợp cùng các booth trò chơi đa dạng và workshop trang trí sáng tạo đã giúp các bạn nhỏ được khám phá tri thức cũng như ý nghĩa của việc đọc sách một cách toàn diện, mới mẻ và đầy hứng thú.

Libreria Project chú trọng giáo dục và văn hóa đọc. Trong sự kiện chính mùa 6 vừa qua, dự án đã thành công quyên góp hơn 3000 đầu sách cho thư viện trường PTDTNT huyện Yên Bình khi ghé thăm ngôi trường tại Yên Bái vào dịp giữa tháng 4.

Bạn Lê Quỳnh Anh (lớp 11 Địa 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam), Trưởng ban Tổ chức dự án Libreria chia sẻ: "Với dự án, sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc là hành trình gieo mầm tri thức, hy vọng và ước mơ tới với các em. Chúng mình mong rằng chuỗi hoạt động “Sắc Vọng Ca” lần này có thể giúp các em hiểu thêm về bản thân, khơi gợi niềm say mê học tập và từng bước hình thành những kỹ năng quan trọng qua các trò chơi tương tác cùng buổi talkshow tại sự kiện".

Bạn Đức Phúc - học sinh lớp 3A4 trường Tiểu học Mỹ Đình 1 đã bày tỏ những cảm nhận của mình sau khi tham gia trực tiếp chuỗi hoạt động tại sự kiện “Sắc Vọng Ca”: "Sau khi tham gia các hoạt động mà anh chị tổ chức, em thấy rất vui khi mình đã hiểu thêm về những kiến thức mới. Ngoài ra, chúng em còn có thể góp một phần sức mình, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn bằng việc quyên góp những cuốn sách".

Chuỗi hoạt động “Sắc Vọng Ca” đã diễn ra trọn vẹn, tạo nên không gian kết nối bổ ích dành cho các em học sinh cùng các thầy cô giáo tại nhà trường. Ngoài ra, sự kiện cũng đã đánh dấu bước khởi đầu cho mùa hoạt động thứ 7 của dự án, tiếp nối hành trình “Gieo hạt tri thức - Điểm màu ước mơ” và mở ra những chuyến đi đầy hứa hẹn tại các điểm trường khác trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận trong thời gian sắp tới.