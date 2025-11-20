Giáo viên, học sinh Tiểu học Đoàn Thị Điểm tôn vinh nhà giáo qua trường ca đặc biệt

HHTO - Sáng 20/11, tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) đã mang đến một điểm nhấn đầy cảm xúc với màn hoạt cảnh nghệ thuật "Người gieo hạt", tái hiện hình tượng nhà giáo Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử - từ những bậc danh sư trong sử Việt đến những người thầy hiện đại hôm nay.

Lấy hình tượng "người gieo hạt" làm trục cảm xúc, hoạt cảnh dẫn dắt khán giả đi qua những lớp trầm tích lịch sử: Chu Văn An - người thầy thanh liêm mẫu mực; nữ sĩ Đoàn Thị Điểm - hiền tài và biểu tượng tri thức được nhà trường lấy tên; Chủ tịch Hồ Chí Minh - thầy giáo Nguyễn Tất Thành tại lớp học Dục Thanh; và cuối cùng là hình ảnh những giáo viên Đoàn Thị Điểm hôm nay - tận tụy, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, múa tương tác, lời dẫn, "Người gieo hạt" không chỉ là một tiết mục nghệ thuật mà là một bản trường ca tri ân, khắc họa hành trình của nghề giáo qua nhiều thế hệ. Thông điệp trung tâm được nhấn mạnh xuyên suốt: "Đem thanh xuân gieo mầm xanh cho đất nước".

Phát biểu tại buổi lễ, NGND Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đã có 60 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, xúc động chia sẻ:

"Thầy cô là những người gieo hạt bằng tâm huyết và tri thức. Cha mẹ là nguồn dinh dưỡng dồi dào nuôi dưỡng tâm hồn. Và các con chính là những hạt giống quý giá của tương lai đất nước. Chỉ khi thầy cô và bố mẹ cùng nắm chặt tay nhau, chúng ta mới có thể tạo nên những mầm xanh khỏe mạnh, sẵn sàng vươn lên trước mọi thử thách của cuộc đời".

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay chính là sự phối hợp giữa giáo viên và học sinh trong cùng một tác phẩm biểu diễn. Học sinh đảm nhận phần tái hiện lịch sử qua múa - diễn hình tượng, trong khi giáo viên vào vai các nhân vật tiêu biểu của nghề giáo ở từng thời kỳ.

Không gian sân khấu trở thành một “lớp học đa thế hệ”, nơi học sinh được hiểu - cảm - nhận, trân trọng nghề giáo, còn thầy cô được thấy hình ảnh của chính mình trong hành trình của những người đi trước.

Ngay sau hoạt cảnh, học sinh toàn trường đã tỏa từ sân khấu xuống các khu lớp học để trao những chậu cây xanh thay lời tri ân tới thầy cô - một nghi thức đặc biệt mang tính biểu tượng: "Từ mầm xanh nhỏ, ươm lên mầm yêu thương". Khi ca khúc You Raise Me Up vang lên, những ánh mắt xúc động, những cái ôm, những cành cây non gửi tặng… tạo nên một khung cảnh đong đầy yêu thương.

Tiếp nối, tập thể giáo viên và đại diện phụ huynh cùng hòa giọng trong bài hát "Người gieo mầm xanh", khép lại phần lễ bằng một thông điệp mạnh mẽ và sâu lắng về sứ mệnh của người thầy hôm nay. Đem thanh xuân gieo mầm xanh cho đất nước - đó là sứ mệnh, cũng là niềm tự hào của mỗi người làm nghề giáo.