Cô gái ở Thái Lan tìm thấy mèo cưng đi lạc nhờ hỏi thăm các chú mèo hoang

HHTO - Nhờ đi hỏi thăm các chú mèo hoang ở khắp nơi, cô gái Thái Lan này đã tìm thấy bé mèo cưng đi lạc của mình.

Chuyện thú cưng như chó, mèo đi lạc không quá xa lạ trong cuộc sống, nhưng không phải ai cũng may mắn tìm lại được "người bạn nhỏ" của mình. Với cô gái Thái Lan có tài khoản TikTok @jen_na1995, hành trình tìm lại mèo cưng tên Lamut chẳng khác nào một "phép màu", khi cách thức truy tìm chú mèo này khiến hàng triệu người ngỡ ngàng.

Cô gái Thái Lan hỏi thăm mèo hoang về chú mèo đi lạc của mình. Nguồn: @jen_na1995

Cụ thể, @jen_na1995 phát hiện Lamut biến mất. Cô chạy khắp khu phố gọi tên, tìm kiếm trong vô vọng nhưng vẫn không thấy bóng dáng chú mèo đâu. Khi hi vọng dần cạn, một người bạn đưa ra một gợi ý nghe có vẻ vô lý: Hãy cho những con mèo hoang quanh khu vực xem ảnh của Lamut, biết đâu chúng sẽ giúp đỡ.

Không còn gì để mất, cô gái quyết định nghe theo lời khuyên của người bạn. Trong video được đăng tải lên TikTok, @jen_na1995 cầm điện thoại đi khắp nơi và cho từng chú mèo hoang xem ảnh của Lamut. Điều đáng nói là những chú mèo ấy nhìn vào màn hình rất nghiêm túc, như thể thật sự đang lắng nghe.

Những chú mèo hoang chăm chú xem "người bạn" bị lạc.

Và rồi điều kỳ diệu xảy ra. Chỉ vài ngày sau, Lamut bất ngờ trở về nhà, men theo hàng rào để tìm về với chủ. Cô gái vỡ òa trong xúc động, không tin nổi rằng cách thức không tưởng kia lại linh nghiệm đến vậy.

Cô gái khóc nức nở sau khi tìm lại được chú mèo cùa mình.

Đoạn video ghi lại hành trình tìm mèo của @jen_na1995 nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, thu về hơn 10 triệu lượt xem và hàng triệu lượt thả tim. Nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng vì sự "hợp tác" đáng yêu của những chú mèo hoang. Có người lại tin rằng có lẽ chúng thật sự nhận ra Lamut và nhắn chú mèo này mau về nhà kẻo chủ lo.

Sau khi Lamut bình an trở về, @jen_na1995 đã bày tỏ sự biết ơn của mình với những "ân nhân" bốn chân, bằng cách mang thức ăn ra cho chúng. Cô cũng hy vọng rằng những chú mèo hoang này sẽ sớm có mái nhà ấm áp, cũng như không có chú mèo nào bị lạc chủ đáng tiếc nữa.