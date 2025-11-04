Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

"Cậu Vàng" quán anh Hai ngoài đời là "nữ nhi", cũng trông tiệm nhưng không bán phở

Sam (tổng hợp)

HHTO - Tưởng là lỗi đồ họa nên "cậu Vàng" (Mr.Gold) trong trò chơi Brother Hai’s Pho Restaurant (Quán phở anh Hai) mới "kỳ kỳ" như vậy, nhưng dân mạng đã tìm được bản đời thực y chóc "cậu Vàng" và đang rủ nhau đến cửa hàng này để chứng thực.

Giữa cơn sốt của tựa game Brother Hai’s Pho Restaurant, dân mạng bất ngờ phát hiện một chú chó ngoài đời giống y chang "cậu Vàng" trong trò chơi này. Chiếc game vốn "lỏ lỏ" mắc cười lại càng hài hước hơn khi chú cún này đúng là của một chủ cửa hàng đồ ăn.

screenshot-754.png
Ảnh: Google Maps Beo Nướng
anh-dai-phat-thanh.jpg
Bé cún ngoài đời giống "cậu Vàng nhà anh Hai" từ cái mặt "khờ khờ", mõm dài đến màu lông. - Ảnh: Đài Phát Thanh

Khác biệt với bản game, "cậu Vàng ngoài đời" là giống cái và là "nhân viên" của quán nướng ở quận Đống Đa (nội thành Hà Nội), không phải ở vùng ngoại ô Đan Phượng theo bối cảnh trò chơi. Chủ quán chia sẻ với truyền thông, bé tên là Tam, 4 tuổi, thuộc giống bull terrier (chó sục bò). Chủ quán sợ lượng khách lớn đến đột ngột vì chú cún có thể khiến quá tải không phục vụ xuể vì quy mô quán chỉ là kinh doanh hộ gia đình.

Rủ nhau đi "check legit", xác thực "cậu Vàng phở anh Hai" ngoài đời, nhiều người còn để lại "rì-viu" cho quán khen Tam, "cợt nhả" đề nghị quán bán thêm "phở 15K" (giống anh Hai), hứa sẽ không để một con exicter nào "dẫn" bé đi... Tài khoản của quán cũng để lại lời cảm ơn ở một số đánh giá mới nhất vì thực khách đã yêu mến bé Tam.

cau-vang-mrgold.png
"Mưa review" 5 sao dành cho quán nướng có chú cún giống hệt "cậu Vàng phở anh Hai" từ những dân mạng đã đến và chưa đến vì là "fan Mr.Gold".
screenshot-755.png
Ảnh: Threads @leoanhx
screenshot-752.png
Ảnh: chenhwee._

Với cấp độ "hiện tượng mạng" này, Mr.Gold của Phở anh Hai đang được nhiều người bình chọn là "Chú chó của năm", thậm chí đã có cả fanart. Brother Hai’s Pho Restaurant vẫn đang nổi như cồn trong nước và quốc tế. Không ít người đùa rằng có thể các nhân vật khác trong "con game" này sẽ sớm lộ diện và đặc biệt là danh tính thực của người tạo ra trò chơi này.

cover-2.jpg
Sam (tổng hợp)
#Quán phở anh Hai #Brother Hai’s Pho Restaurant #game Việt Nam #game Việt hài hước #game Việt gây sốt #cậu Vàng #mrgold #cậu Vàng phở anh Hai #cậu vàng ngoài đời #mr.gold ngoài đời

Xem thêm

Cùng chuyên mục