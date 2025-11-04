"Cậu Vàng" quán anh Hai ngoài đời là "nữ nhi", cũng trông tiệm nhưng không bán phở

HHTO - Tưởng là lỗi đồ họa nên "cậu Vàng" (Mr.Gold) trong trò chơi Brother Hai’s Pho Restaurant (Quán phở anh Hai) mới "kỳ kỳ" như vậy, nhưng dân mạng đã tìm được bản đời thực y chóc "cậu Vàng" và đang rủ nhau đến cửa hàng này để chứng thực.

Giữa cơn sốt của tựa game Brother Hai’s Pho Restaurant, dân mạng bất ngờ phát hiện một chú chó ngoài đời giống y chang "cậu Vàng" trong trò chơi này. Chiếc game vốn "lỏ lỏ" mắc cười lại càng hài hước hơn khi chú cún này đúng là của một chủ cửa hàng đồ ăn.

Ảnh: Google Maps Beo Nướng

Bé cún ngoài đời giống "cậu Vàng nhà anh Hai" từ cái mặt "khờ khờ", mõm dài đến màu lông. - Ảnh: Đài Phát Thanh

Khác biệt với bản game, "cậu Vàng ngoài đời" là giống cái và là "nhân viên" của quán nướng ở quận Đống Đa (nội thành Hà Nội), không phải ở vùng ngoại ô Đan Phượng theo bối cảnh trò chơi. Chủ quán chia sẻ với truyền thông, bé tên là Tam, 4 tuổi, thuộc giống bull terrier (chó sục bò). Chủ quán sợ lượng khách lớn đến đột ngột vì chú cún có thể khiến quá tải không phục vụ xuể vì quy mô quán chỉ là kinh doanh hộ gia đình.

Rủ nhau đi "check legit", xác thực "cậu Vàng phở anh Hai" ngoài đời, nhiều người còn để lại "rì-viu" cho quán khen Tam, "cợt nhả" đề nghị quán bán thêm "phở 15K" (giống anh Hai), hứa sẽ không để một con exicter nào "dẫn" bé đi... Tài khoản của quán cũng để lại lời cảm ơn ở một số đánh giá mới nhất vì thực khách đã yêu mến bé Tam.

"Mưa review" 5 sao dành cho quán nướng có chú cún giống hệt "cậu Vàng phở anh Hai" từ những dân mạng đã đến và chưa đến vì là "fan Mr.Gold".

Ảnh: Threads @leoanhx

Ảnh: chenhwee._

Với cấp độ "hiện tượng mạng" này, Mr.Gold của Phở anh Hai đang được nhiều người bình chọn là "Chú chó của năm", thậm chí đã có cả fanart. Brother Hai’s Pho Restaurant vẫn đang nổi như cồn trong nước và quốc tế. Không ít người đùa rằng có thể các nhân vật khác trong "con game" này sẽ sớm lộ diện và đặc biệt là danh tính thực của người tạo ra trò chơi này.