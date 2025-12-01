Hà Nội: Tạm giữ đối tượng đánh người dã man ở khu đô thị Geleximco An Khánh

TPO - Liên quan đến vụ người đàn ông bị 2 đối tượng đánh đập dã man ở khu đô thị Geleximco An Khánh (Hà Nội), cơ quan điều tra đã tạm giữ 1 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Khanh. Ảnh CAHN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Lưu Đức Khanh (SN 1995, trú tại xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, Công an xã An Khánh tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh L.V.H (SN 1991, thường trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) về việc bị 2 nam thanh niên đánh tại khu đô thị Geleximco An Khánh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Khánh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, làm rõ 2 đối tượng trong vụ việc là Đỗ Trọng Tuyến (SN 1994, trú tại xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) và Lưu Đức Khanh (SN 1995, trú tại xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình).

Quá trình làm việc, Lưu Đức Khanh khai nhận do mâu thuẫn khi va chạm giao thông, Khanh và Tuyến đã đuổi đánh anh H. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích sơ bộ của anh H là 13%.

Hiện đối tượng Đỗ Trọng Tuyến đã bỏ trốn.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.