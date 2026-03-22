Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xử phạt nam sinh vừa lái xe vừa quay clip 'rất muốn bị ăn đòn'

Hoài Văn
Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Clip ghi cảnh hai thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, người cầm lái còn dùng điện thoại quay video khi đang chạy xe lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm.

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa xác minh, xử lý một trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân về đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh clip ghi lại cảnh hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, quay video trong lúc lái xe.

Trước đó, ngày 12/3, lực lượng chức năng nhận được thông tin về clip ghi lại cảnh hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô trên tuyến đường DH10 (địa bàn xã Nam Trà My, TP. Đà Nẵng) nhưng không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, người điều khiển phương tiện còn sử dụng điện thoại di động để quay video trong lúc đang tham gia giao thông.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã phối hợp với Công an xã Nam Trà My khẩn trương xác minh, làm rõ. Đến ngày 14/3, các đối tượng liên quan được mời đến làm việc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là P.N.H (17 tuổi, trú xã Trà Tập), chở theo T.V.H.D (16 tuổi, trú xã Nam Trà My). Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm; riêng P.N.H còn vừa lái xe vừa dùng điện thoại quay clip đăng lên mạng xã hội kèm chia sẻ "rất muốn bị ăn đòn".

Công an mời lên làm việc, xử phạt đối với 2 nam sinh vi phạm

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt P.N.H với tổng số tiền 10,2 triệu đồng.

Xem thêm

Cùng chuyên mục