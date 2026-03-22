Pháp luật

Hà Nội: Xử phạt 2 người đăng tin bán nhà ở xã hội trên Facebook

Thanh Hà
TPO - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội vừa xử phạt 2 trường hợp rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội trên mạng Facebook.

Thông tin bán nhà ở xã hội được đăng tải trên Facebook. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số tài khoản mạng xã hội Facebook có đăng tải các bài viết đề cập đến nội dung chuyển nhượng, rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất mua sớm”… các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội (NOXH).

Qua xác minh, làm việc, chủ đầu tư các dự án NOXH khẳng định không rao bán, chuyển nhượng, cũng như không thực hiện bất kỳ hợp đồng giao dịch dân sự, hợp đồng uỷ quyền, uỷ thác về việc rao bán, chuyển nhượng các căn hộ thuộc dự án NOXH với bất kỳ cá nhân, tổ chức, đơn vị kinh doanh nào.

Theo cơ quan Công an, việc một số cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung rao bán, chuyển nhượng “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất mua sớm” các căn hộ thuộc dự án NOXH là thông tin sai sự thật.

Đồng thời, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với 2 chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin là Đ.Đ.Đ (SN 1970) và N.V.T (SN 1990, cùng trú tại Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, cả hai người đã thừa nhận việc đăng tải bài viết rao bán “suất nhà ở xã hội” trên tài khoản Facebook cá nhân nhằm thu hút người có nhu cầu.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin liên quan đến nhà ở xã hội trên mạng xã hội. Khi tham gia mạng xã hội cần lưu ý không tin tưởng các bài đăng quảng cáo “suất nội bộ”, “bao làm hồ sơ”, “bao đậu nhà ở xã hội”. Không chuyển tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ cho các cá nhân, tổ chức không rõ ràng.

Đồng thời tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội từ cơ quan chức năng hoặc chủ đầu tư chính thức. Kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi rao bán, môi giới nhà ở xã hội trái quy định trên không gian mạng.

